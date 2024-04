Ultime Notizie » Come vedere Juventus Lazio Streaming » Juventus-Lazio Coppa Italia: la Vecchia Signora cerca la rivincita e la finale

JUVENTUS – Massimiliano Allegri si gioca una fetta importante della stagione nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio. La sconfitta in campionato all’Olimpico ha acceso la graticola sotto il tecnico della Juventus, che contro i biancocelesti vuole la rivincita e soprattutto il pass per la finale.

Modulo e formazione: Allegri dovrebbe tornare al 3-5-2, con Vlahovic di nuovo in attacco al fianco di uno tra Chiesa e Yildiz. A centrocampo ballottaggio sulla sinistra tra Kostic e Iling Junior, mentre in difesa ci saranno Perin, Gatti, Bremer e Danilo.

Obiettivo qualificazione: La Juventus non può più sbagliare. La vittoria contro la Lazio darebbe una grande iniezione di fiducia alla squadra e lancerebbe la Vecchia Signora verso la finale di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

L’importanza della partita: La sfida contro la Lazio assume un valore cruciale per Allegri e la Juventus. Una vittoria convincente all’Allianz Stadium darebbe ossigeno al tecnico e rilancerebbe le ambizioni della squadra in questa stagione.

Insomma, in questa partita si intrecciano diverse storie: la voglia di riscatto di Allegri, l’ambizione della Juventus di conquistare un trofeo, il futuro di alcuni giocatori in bilico. La sfida contro la Lazio sarà un banco di prova importante per la Vecchia Signora.

Le domande alle quali i tifosi chiedono risposte: Analisi tattica del match: come Allegri conterà la Lazio? Il rendimento di Vlahovic: il serbo è la chiave per l’attacco bianconero? L’atmosfera all’Allianz Stadium: il pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo? La pressione su Allegri: un’altra sconfitta potrebbe

Dove vedere la semifinale di andata di Coppa italia Juventus-Lazio Streaming e TV

costargli la panchina?

Per avere le risposte a queste domande si dovrà aspettare la semifinale di andata di Coppa Italia 2023-2024 Juventus-Lazio con inizio alle ore 21 italiane di Martedì 2 aprile 2024 in diretta tv su Canale 5 e streaming gratis online con la piattaforma Web ufficiale di Mediaset, denominata Infinity, accessibile tramite tutti i più conosciuti e usati browser.