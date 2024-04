TERREMOTO OGGI – Un violento terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato questo martedì alle 23:58 (GMT) vicino alla costa di Taiwan, secondo i dati dell’US Geological Survey (USGS). La profondità del terremoto è stata di 34,8 chilometri. Dopo il potente terremoto è stata diramata una allerta tsunami in Giappone (per le isole Yaeyama, Miyako e Okinawa) con l’Agenzia meteorologica giapponese rileva che si prevede che verranno registrate onde alte fino a tre metri.

Una seconda scossa di terremoto pochi minuti dopo, esattamente alle ore 00:11 (GMT) di mercoledì 3 aprile, ha fatto tremare ancora la zona con un magnitudo stimato di M6,5.



🚨#BREAKING: Multiple buildings have collapsed after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings

📌#Taipei | #Taiwan

Currently, a pair of powerful, massive earthquakes has just occurred. The first one measured a magnitude of 7.5, followed by a 7.4… pic.twitter.com/XCKd7ocjel

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 3, 2024