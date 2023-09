Dove vedere Juventus-Lazio Streaming Gratis. La Juventus (7 punti in classifica, frutto delle vittorie contro Udinese e Empoli, inframezzate dal pareggio interno con il Bologna) riceve la visita della Lazio (3 punti, dopo aver perso le prime due gare contro Lecce e Genoa, ha battuto 2-1 il Napoli al “Maradona” prima della sosta) in apertura della 4a giornata di Serie A 2023/24, allo stadio Allianz Stadium di Torino, sabato 16 settembre 2023, alle ore 15:00 italiane.

La Juventus ha perso l’ultima partita di Serie A contro la Lazio la quale ha vinto 85 partite contro la Vecchia Signora, più di qualsiasi altra squadra, mentre ha ottenuto 35 vittorie e 38 pareggi. Scopri le formazioni e dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming.

Statistica in evidenza: Negli ultimi sei incontri, cinque hanno visto almeno un gol segnato tra il 31° e il 45° minuto, con una sequenza di quattro gol consecutivi.

Juventus-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dusan Vlahovic ha avuto difficoltà a segnare dagli undici metri, mancando tre dei suoi ultimi sei rigori in Serie A. Nonostante questo, il calciatore serbo ha segnato due gol nelle prime tre partite del campionato attuale, dimostrando di essere ancora un attaccante di valore per la Juventus. Ha avuto stagioni precedenti in cui ha segnato ancora di più, nel 2022/23 con quattro reti e nel 2021/22 con tre.

Dopo la partecipazione alla nazionale, Cambiaso potrebbe essere spostato a destra. Chiesa sta recuperando dall’infortunio e potrebbe giocare accanto a Vlahovic. Gatti avrà più spazio rispetto ad Alex Sandro in difesa. Il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni sarà schierato in attacco. Rovella sta cercando di prendere il posto di Cataldi a centrocampo.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. Indisponibili: De Sciglio, Pogba. Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili:nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fabio Maresca. Assistenti: Giovanni Baccini e Niccolò Pagliardini. IV Uomo: Giovanni Ayroldi.

Federico Chiesa ha avuto un’ottima serie di prestazioni nelle ultime partite di Serie A, contribuendo a sei gol in totale. Ha segnato quattro gol e fornito due assist. Inoltre, ha già segnato due gol in questa stagione, lo stesso numero di gol segnati nelle prime 21 partite del campionato.

Juventus-Lazio in TV, che canale?



Juventus-Lazio diretta tv con DAZN.

Luis Alberto e Giacomo Bonaventura sono due centrocampisti che hanno fatto gol e assist in ogni stagione di Serie A dal 2016/17. Luis Alberto ha giocato 11 partite contro la Juventus, ma non ha ancora segnato contro di loro.

Juventus-Lazio Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Per seguire ilquindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione. Il match verrà raccontato su DAZN da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Juventus-Lazio su richiesta.

Alternative per vedere Juventus-Lazio Gratis Streaming: e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Lazio. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.