Juventus-Lazio, sfida scudetto: Sarri Inzaghi e l'arbitro.

Lunedì serà, alle 21:45, si gioca il big match della 34a giornata di Serie A Juventus-Lazio. Sarà Daniele Orsato a dirigere la partita all’Allianz Stadium di Torino, posticipo della 15esima giornata di ritorno. Con il fischietto della sezione di Schio ci saranno i guardalinee Manganelli e Preti, il quarto ufficiale di gara Piccinini e gli arbitri Var Mazzoleni e Schenone. Vediamo cosa hanno detto i due tecnici Maurizio Sarri della Juventus e Simone Inzaghi della Lazio.

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri

“La Lazio ha disputato una grandissima stagione, da grande squadra.

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi

è una partita difficile, contro una squadra forte. In questo momento non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo capire se la verità è nei 0 gol subiti in 5 partite o nei 9 in 3 partite. Serve continuità, è importante il lavoro che tutti fanno per la squadra”.

“Domani sarà una bellissima partita con due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Sarà una partita difficilissima che cercheremo di fare nel migliore dei modi. Questa vigilia l’avevo immaginata diversa, purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a fare un’ottima gara e vedremo cosa succederà. E’ normale che pensavamo di fare questo scontro più vicini alla Juventus, ma dobbiamo andare avanti perchè ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo che dista tre punti”.