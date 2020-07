Napoli Udinese Live Streaming e Diretta TV sui canali digitali. Partita di calcio che inizia alle 19:30 di oggi domenica 19 luglio 2020 ed è valida per la 34a giornata di Serie A. Un Napoli in fase di rodaggio per Barcellona ospita l’Udinese a caccia della salvezza. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove guardare la partita in tv con le possibili alternative per vedere Napoli Udinese streaming.

Napoli Udinese si affrontano per il 34a turno di Serie A. I partenopei, a pari punti col Milan a quota 53, vengono dall’1-1 di Bologna a causa del quale hanno visto aumentare il ritardo dalla Roma, quinta. I friulani hanno impattato invece la sfida con la Lazio col risultato di 0-0, salendo così a 36 punti, 7 di vantaggio sul Lecce terzultimo e con la necessità di incamerare ancora qualche buon risultato per la certezza di rimanere sul principale palcoscenico calcistico italiano.

Napoli Udinese streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Lozano in vantaggio su Callejon per il tridente d’attacco. La bella notizia è il ritorno tra i convocati di Malcuit dopo nove mesi. Squalificato Di Lorenzo, out Younes e Llorente. Jajalo e Teodorczyk, alle prese con una distorsione al ginocchio, sono out. Per il primo, ha detto Gotti in conferenza stampa, la stagione potrebbe essere già finita.

Le probabili formazioni di Napoli Udinese:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Llorente, Younes.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, De Maio; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: Okaka. Indisponibili: Mandragora, Prodl, Jajalo, Teodorczyk.

Napoli Udinese Streaming Online: dove vedere Diretta Live Tv gratis.



Napoli Udinese in diretta tv a partire dalle ore 21:45 di oggi domenica 19 luglio 2020 sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Rojadirecta è illegale.

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. E’ un servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Online su Now TV per tutti (per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC). Napoli Udinese non viene trasmessa in chiaro.

Come guardare Napoli Udinese streaming gratis senza Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Napoli Udinese online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra.

Diretta Napoli Udinese, le cose da sapere sulla partita.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di averein VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione ( info qui ). Oltre allasu Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming.

Sono 75 i precedenti tra Napoli e Udinese in Serie A. Per la squadra partenopea 29 vittorie, 29 pareggi e 17 sconfitte. Il Napoli non perde contro l’Udinese in Serie A dall’aprile 2016 (1-3 in Friuli). Da allora sei successi partenopei seguiti dal pareggio della gara d’andata. L’ultima vittoria dell’Udinese in casa del Napoli in Serie A risale all’aprile 2011: successivamente sono arrivati sette successi azzurri (gli ultimi due per 4-2) e un pareggio.

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare casalinghe di Serie A: non fa meglio nel corso di un singolo campionato da dicembre 2014 (sette). Tuttavia, nella serie in corso, non ha mai tenuto la porta inviolata. Dopo una serie di cinque gare esterne senza successi, l’Udinese ha vinto le due più recenti, contro Roma e SPAL.

I friulani potrebbero vincere tre trasferte di fila in un girone di ritorno di Serie A per la prima volta da maggio 2013, con Guidolin in panchina. Il Napoli, dopo non aver pareggiato nessuna delle prime 16 gare di campionato con Gattuso alla guida, ha impattato le due più recenti, contro Milan e Bologna. L’ultima volta in cui i partenopei hanno ottenuto tre “X” consecutive in Serie A è stata nel dicembre 2014, con Rafa Benítez in panchina.

Gennaro Gattuso è imbattuto da allenatore con l’Udinese in Serie A: per il tecnico del Napoli un successo e due pareggi. Il centrocampista del Napoli Allan ha giocato 104 gare in Serie A con la maglia dell’Udinese. Da ex ha preso parte a due reti in otto gare nella competizione contro i friulani, una delle quali nel match più recente (assist per il gol di Mertens nel marzo 2019).

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte a sei gol nelle ultime tre gare di campionato contro l’Udinese (due reti, quattro assist) – tre dei quali proprio nell’ultimo precedente contro i friulani al San Paolo (nel complessivo 4-2 del marzo 2019). Dopo essere rimasto a secco nelle prime quattro sfide contro il Napoli in Serie A, l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna ha trovato la rete nelle due disputate nel 2019.