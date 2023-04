Ultime Notizie » Coppa Italia » Juventus-Inter, risse post-gara: possibili pesanti squalifiche

La partita Juventus-Inter (andata di semifinale di Coppa Italia terminata con il risultato di 1-1) è stata caratterizzata da un post-gara infuocato che potrebbe portare a pesanti squalifiche. Il Giudice Sportivo deciderà a breve che provvedimenti prendere.

Il Derby d’Italia non è una partita come tutte le altre, e così è stato anche per quella valida per le semifinali della Coppa Italia 2022-2023. Nonostante il pareggio 1-1 ottenuto dai nerazzurri con un rigore di Romelu Lukaku, i riflettori si sono concentrati sulle violente scene successive alla fine del match.

La rissa coinvolgeva tutti i giocatori in campo, e in particolare Handanovic e Cuadrado, che sono stati coinvolti in un battibecco che si è trasformato in uno scontro fisico. Le immagini che circolano in rete mostrano come Cuadrado abbia provato a prendere il portiere nerazzurro, ma poi la situazione si è aggravata e i due si sono scambiati colpi “proibiti”.

Entrambi i giocatori sono stati espulsi dall’arbitro Massa, e Cuadrado dovrà scontare una squalifica di due turni. Tuttavia, il Giudice Sportivo potrebbe considerare la loro condotta violenta e infliggere una squalifica più pesante, fino a cinque giornate. In questo caso, entrambi i giocatori rischiano di perdere l’opportunità di giocare nella prossima edizione della Coppa Italia.