Ultime Notizie » Argentina » Google omaggia Clorindo Testa con un Doodle, nel Centenario della sua nascita

Oggi Google rende un commovente omaggio alla vita e all’opera di Clorindo Testa, il famoso architetto italo-argentino noto per la sua influenza sul movimento Brutalismo.

Va notato che la scelta di questa data per il Doodle Google di oggi, non è una coincidenza, poiché coincide con l’anniversario della dichiarazione della Biblioteca Nazionale Mariano Moreno come Monumento Storico Nazionale nel 2019, una pietra miliare che sottolinea l’importanza del patrimonio architettonico in Argentina.

Il doodle commemorativo sarà disponibile per gli utenti Google in Cile, Messico, Perù e Uruguay, sottolineando così la rilevanza regionale del contributo di Clorindo Testa al mondo dell’architettura. L’iniziativa cerca non solo di ricordare la figura dell’architetto, ma anche di diffondere la sua eredità e il suo impatto oltre i confini argentini.

Il doodle mira a mettere in risalto le opere più notevoli del famoso architetto Clorindo Testa, tra cui spicca l’imponente Biblioteca Nazionale Mariano Moreno, situata nel distinto quartiere di Recoleta. Questo omaggio visivo vuole mettere in luce il significativo contributo architettonico di Testa, evidenziando in particolare la maestosità e l’importanza culturale della suddetta biblioteca, considerata uno dei gioielli architettonici della città.

Per quanto riguarda la sua ispirazione, l’autore del Doodle ha commentato: “Mi sono ispirato ai suoi vari progetti architettonici: forme audaci, colori vivaci e un esplicito stile brutalista. Spero di mettere in mostra le forme iconiche degli edifici da lui progettati”.

L’eredità di Clorindo Testa

L’importanza delle opere di Clorindo Testa e l’influenza del Brutalismo hanno lasciato un segno marcato nell’architettura degli edifici, sia pubblici che privati, in Argentina. Per immergersi nell’eredità architettonica di Testa, è possibile esplorare alcuni dei suoi edifici iconici tramite Street View.

Tra gli edifici degni di nota ci sono l’imponente Biblioteca Nazionale Mariano Moreno, l’ex Banca di Londra e del Sud America, l’Ospedale Navale Dr Pedro Mallo, il Centro Culturale Recoleta e la Città Culturale Konex. Inoltre, le sue opere trascendono i confini della città di Buenos Aires, comprendendo il Centro Civico Santa Rosa a La Pampa, La Tumbona a Ostende e le Terme La Perla, dove la partecipazione fondamentale di Clorindo Testa si è riflessa nella sua

Vita e opere di Clorindo Testa

ristrutturazione.

Esplorare i vari aspetti della vita e dell’opera dell’architetto Clorindo Testa diventa possibile attraverso le sue interviste, tra cui notevole quella realizzata dall’UNTREF nel 2004. In questa conversazione, Testa ripercorre le esperienze vissute durante lo sviluppo delle sue opere architettoniche più importanti, fornendo uno sguardo unico prospettiva sul tuo processo creativo. Allo stesso modo, per immergersi nella fonte della propria ispirazione, la piattaforma offre l’accesso al capitolo dedicato a Clorindo Testa all’interno della collana ‘Architetti. Maestri dello spazio’ su Canal Encuentro.

Per chi volesse approfondire ulteriormente, sul canale YouTube della Fondazione Clorindo Testa è disponibile la possibilità di accedere a materiale d’archivio, conferenze e analisi delle opere.

Google e Doodle

Nel corso di un quarto di secolo, Google ha concepito più di 5.000 interventi artistici nel suo logo, che hanno adornato le home page di tutto il mondo. Questi disegni commemorativi celebrano la vita di personalità di spicco, eventi di rilevanza globale, pietre miliari storiche e grandi festività, costituendo un’espressione visiva diversificata che riflette la ricchezza e la diversità dell’esperienza umana.

Molte personalità argentine sono state commemorate attraverso il famoso Motore di Ricerca, come Quino, Astor Piazzolla, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo, Maria Elena Walsh e Atahualpa Yupanqui.