Terremoto Marocco: Sopravvissuti criticano la lenta risposta del Governo

RABAT (Marocco) – Diversi sopravvissuti al terremoto di magnitudo 6,9 che ha avuto luogo lo scorso venerdì in Marocco hanno criticato sui social media la lenta risposta e la mancanza di coordinamento del governo di fronte al disastro naturale, che ha causato almeno 2497 morti e 2476 feriti.

Molti abitanti delle zone più remote e impervie del paese nordafricano si sono visti abbandonati quasi completamente, affrontando interruzioni generalizzate di elettricità e telefono, mentre rimangono senza cibo né acqua.

Gli abitanti del villaggio di Douar Tnirt, nella catena montuosa dell’Atlante, hanno spiegato di ricevere beni di prima necessità da un’organizzazione benefica, precisando che il governo non ha fornito loro alcun tipo di aiuto dopo il terremoto più potente registrato in Marocco dai primi del XX secolo.

Chiedono di essere aiutati

“Vogliamo solo aiuto e che la gente ci aiuti, questo è tutto ciò che vogliamo“, ha dichiarato Abdessamad Ait Ihia, 17 anni.

“Non aspettiamo nessuno per iniziare a salvare vite“, ha commentato Abdeljalil Lamghrari, imam del villaggio di montagna chiamato Azgour.

Decine di paesi, tra cui Spagna, Francia e Qatar, hanno offerto aiuto al Marocco, ma alcuni governi e organizzazioni, come Secouristes Sans Frontières, hanno detto domenica scorsa di essere ancora in attesa che Rabat dia il via libera.

La reazione del re Mohammed VI

Il re Mohammed VI, che non ha ancora visitato l’area devastata dal terremoto, ha dichiarato di aver ordinato al governo di fornire rifugi per gli interessati rapidamente, mentre l’esercito è stato dispiegato e le squadre di ricerca e soccorso sono state rafforzate.

Tuttavia, molte persone che vivono nelle aree colpite dal terremoto continuano a dormire all’aperto, cercando provviste, svolgendo operazioni di soccorso tra le macerie, trasportando i feriti in veicoli privati anziché ambulanze e seppellendo i defunti.