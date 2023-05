Ultime Notizie » bonucci » Juventus, Bonucci: “il mio futuro in mano alla società”

DIRETTA JUVE – La sconfitta contro il Milan (0-1 allo Stadium) e la sanzione di 10 punti inflitta dalla FIGC, ha lasciato la Juventus fuori dalla prossima Champions League per la prima volta in 10 stagioni. La Vecchia Signora è in un momento difficile e per questo motivo sembra che nella squadra bianconera è in arrivo un calciomercato estivo molto vivace.

Consapevole della situazione della squadra, Leonardo Bonucci ha lasciato il contratto in mano alla Juve. Il capitano bianconero ha detto in una intervista a Dazn: