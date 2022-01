Ultime Notizie » bonucci » Bonucci (Juve) multato dopo alterco con Mozzillo dell’Inter

Ammenda di 10 mila euro per il difensore della Juventus Leonardo Bonucci “per essersi reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale”.

Subito dopo il gol partita di Sanchez nella Supercoppa del Meazza Inter-Juventus, a bordocampo si è visto in diretta streaming (trasmesse da Canale 5) le immagini che mostravano Bonucci fuori di sè e che litigava con Cristiano Mozzillo, segretario della società nerazzurra. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e per le quali il giudice sportivo che ha deciso per una multa di 10mila euro ai danni del difensore Bianconero.