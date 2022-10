Ultime Notizie » Come vedere Juventus Empoli Streaming » Juventus-Empoli Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Juventus-Empoli Streaming Gratis. Match valido come apertura della 11esima giornata di Serie A 2022/23 che si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino oggi venerdí 21 ottobre alle ore 20:45 italiane.

Tornato il sorriso ad Allegri dopo la vittoria nel derby in casa del Torino, potrebbe contro l’Empoli, però ancora senza Pogba e Chiesa, realizzare tre vittorie consecutive all’Allianz Stadium per la prima volta dopo il periodo tra gennaio e febbraio di quest’anno (quando ne vinse quattro di fila) per alleggerire ulteriormente il nervosismo che sta girando nella sponda Bianconera. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Empoli streaming gratis e video live tv.

La Juventus è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro l’Empoli in Serie A (15V, 2N), segnando 39 gol (2.2 di media) e registrando ben 11 clean sheet nel periodo.

⚽ Juventus-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dušan Vlahović ha segnato tre gol in tre presenze contro l’Empoli, ma la squadra per cui giocava ha vinto in una sola occasione, anche se quell’unica vittoria è arrivata quando ha giocato con la maglia della Juventus (1 vittoria, 2 sconfitte). Nicolas Haas ha segnato il suo primo gol in Serie A quando ha dato all’Empoli una vittoria preziosa lo scorso fine settimana, e quattro dei suoi ultimi cinque gol sono arrivati prima del 35° minuto di gioco.

In casa Juve si va verso il 3-5-2 con il rientro di Bonucci in difesa e il tandem Vlahovic-Milik in attacco. Chiesa ancora fuori, come pure Pogba, per stessa ammissione del tecnico Allegri in conferenza stampa. Dall’altra parte, Marin dovrebbe agire in cabina di regia con Henderson in panchina. In attacco accanto a Destro dovrebbe partire Lammers.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Chiesa, Pogba. Squalificati: nessuno.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. Allenatore Zanetti. Indisponibili: Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Tonelli. Squalificati: nessuno.

Filip Kostic è secondo tra i centrocampisti per cross su azione in questo campionato dietro Antonio Candreva (48 vs 60) e terzo per cross su azione riusciti tra i centrocampisti (otto, dietro a Candreva 10 e Bandinelli nove).

⚽ Dove vedere Juventus-Empoli in TV

Juventus-Empoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Empoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Dusan Vlahovic ha segnato tre gol in tre sfide contro l’Empoli in Serie A, inclusa la sua prima doppietta con la maglia della Juventus (lo scorso 26 febbraio al Castellani). Il serbo ha messo a referto cinque gol nelle cinque partite di questo campionato disputate all’Allianz Stadium.

⚽ Juventus-Empoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Juventus-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus è la squadra contro cui Mattia Destro ha disputato più sfide in Serie A (15) senza mai segnare: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo Luis Muriel contro la Juventus (16) e Sergio Floccari contro la Roma (16) hanno collezionato più match senza trovare alcun gol, tra gli attaccanti, contro una singola avversaria in campionato.

⚽ Alternative per guardare Juventus-Empoli streaming online

Alternative per vedere Juventus-Empoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Empoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.