Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » JUVENTUS Empoli Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 18:00

Dove vedere Juventus-Empoli Streaming Gratis. La Juventus ospita l’Empoli per il 22° turno di Serie A. La Vecchia Signora è in prima posizione con 52 punti davanti all’Inter che deve recuperare una partita, mentre l’Empoli è penultimo con 16 punti. La Juve ha vinto le ultime cinque partite di campionato ed ha una delle difese migliori del torneo. L’Empoli ha il peggior attacco della Serie A, ma arriva da una vittoria. Allegri ha sottolineato l’importanza della partita e ha detto che la squadra è in buone condizioni fisiche e mentali. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Juventus-Empoli streaming gratis e video live tv.

Dusan Vlahovic e Szymon Zurkowski sono i due calciatori con il maggior numero di gol in Serie A nel nuovo anno. Vlahovic ha segnato due doppiette consecutive e potrebbe diventare il primo giocatore della Juventus a segnare più gol in tre partite di fila nella Serie A.

Orario Juventus-Empoli e dove si gioca

Juventus-Empoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino oggi sabato 27 gennaio 2024, alle ore 18:00 italiane.

La Juventus ha segnato sette gol con i propri difensori centrali in questa stagione di Serie A, il numero più alto rispetto a tutte le altre squadre dei principali campionati europei.

Juventus-Empoli in TV, che canale?

Juventus-Empoli da vedere con il servizio a pagamento di DAZN, con collegamento a partire dalle ore 17:30, tramite diversi dispositivi, come smart TV, console di gioco e Chromecast. In alternativa, i clienti DAZN e Sky possono attivare il canale ZONA DAZN su Sky. La telecronaca di Juventus-Empoli su DAZN è affidata a Stefano Borghi col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Juventus-Empoli Streaming Gratis in italiano

Juventus-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Massimiliano Allegri potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a raggiungere i 1000 punti. Attualmente ha 997 punti, superando i 996 di Luciano Spalletti.

Alternative per la visione di Juventus-Empoli gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Juventus-Empoli. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia.

La Juventus ha segnato 18 gol nelle prime cinque partite del 2024, un risultato che non veniva raggiunto da tanto tempo. L’ultima volta che i bianconeri avevano segnato così tante reti nelle prime cinque partite di un anno solare, considerando tutte le competizioni, è stato nel lontano 1932, sotto la guida di Carlo Carcano, quando riuscirono a segnare addirittura 22 gol.

Formazioni Juventus-Empoli: ultime notizie FantaCalcio

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Empoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

La Juventus dovrà fare a meno di Rabiot e Chiesa per la partita contro l’Empoli, ma sperano di recuperarli per l’importante sfida contro l’Inter per il titolo. Il nuovo acquisto Djalò non è stato incluso nella lista dei convocati. Dall’altra parte, l’Empoli avrà a disposizione Kovalenko e Baldanzi, ma partiranno entrambi dalla panchina. L’allenatore Nicola conferma l’utilizzo di una difesa a tre.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Iling Jr, Milik.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Nicola. A disposizione in panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Cacace, Cancellieri, Fazzini, Indragoli, Corona, Baldanzi.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: L Rossi e C Rossi. 4° Uomo: Prontera. VAR: Doveri. Assistente VAR: Valeri.