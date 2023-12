Ultime Notizie » Adrien Rabiot » Monza-Juventus 1-2: la decide Gatti al 94°, Juve prima aspettando Napoli-Inter

DIRETTA JUVE – La Juventus vince 2-1 sul campo del Monza, “bestia nera” dei bianconeri che nella scorsa stagione l’ha lasciata a secco di punti. Vlahovic all’11’ non segna un calcio di rigore, respinto due volte dal portiere Di Gregori che la mette in corner. Dagli sviluppi colpo di testa vincente di Rabiot e Juve in vantaggio al 12′.

Nel secondo tempo Monza in campo con due punte e il gioco dei locali primeggia su quello degli ospiti. La formazione di Allegri si fa schiacciare in difesa da quella di Palladino. Quando sembrava vicina la vittoria della Vecchia Signora, arriva al 91esimo il gol del pareggio con Carboni: traiettoria beffarda quella dell’argentino che batte Szczesny con un tiro-cross dalla trequarti. Poi al 94′ succede l’incredibile all’U-Power Stadium: Gatti riporta in vantaggio la Juventus con un destro da distanza ravvicinata (su assist di Rabiot dalla fascia destra)! La partita Monza-Juventus finisce 1-2!

Con questa vittoria (il nono risultato utile e la prima contro il Monza) la Juventus scavalca momentaneamente l’Inter al primo posto in classifica, con i nerazzurri impegnati domenica al

Monza-Juventus risultato esatto finale 1-2 (primo tempo 0-1)

Maradona di Napoli. La squadra di Allegri si trova adesso a +1, mentre resta a 18 punti la squadra di Palladino che perde la sua prima partita casalinga in campionato.

Marcatori gol: 12’ Rabiot (J), 92′ Carboni (M), 94′ Gatti (J).

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì (66’ Carboni), D’Ambrosio; Birindelli (46’ Mota), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos (66’ Pereira); Machin (46’ Colombo), Ciurria; Colpani (76’ V Carboni). Allenatore Palladino.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (87′ Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia (70’ Danilo), Rabiot, Kostic; Chiesa (76’ Kean), Vlahovic (70’ Milik). Allenatore Allegri.

Arbitro: Fabbri. Ammoniti: Kyriakopoulos, Bremer, Milik.