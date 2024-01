Ultime Notizie » Dusan Vlahovic » La Juventus vince in rimonta a Salerno, 1-2 con Vlahovic al 91°

DIRETTA JUVE – La Juventus di Allegri ha vinto 1-2 in rimonta in casa della Salernitana nella 19a giornata di Serie A, mantenendo quindi il passo della capolista Inter a -2 punti in classifica. L’ultima partita del girone di andata inizia male per la Vecchia Signora che dopo un assalto durato 39 minuti va sotto di un gol a Salerno: gran gol di Maggiore, destro-sinistro e Szczesny è battuto. Al minuto 53 il giocatore Maggiore viene espulso, lasciando la Salernitana di Filippo Inzaghi in inferiorità numerica. La Juventus sfrutta al meglio questa situazione e al minuto 65 Iling segna un gol grazie a un cross di Weah. Tuttavia, la squadra bianconera non si arrende e nel recupero al minuto 91 Vlahovic realizza di testa il gol che porta il risultato finale a 1-2 a favore di Allegri.

Il tabellino e le pagelle di Salernitana-Juventus risultato esatto finale 1-2



Marcatori gol: 39′ Maggiore (S), 65′ Iling-Junior (J),

90’+1′(J).

Salernitana (3-5-2): Costil 6,5; Daniliuc 6, Gyomber 6, Fazio 6,5; Sambia 6, Candreva 6.5, Legowski 6,5, Maggiore 5,5; Tchaouna 6 (11′ st Bronn 6), Simy 6 (32′ st Ikwuemesi 6). A disp.: Fiorillo, Ochoa, Martegani, Lovato, Sfait, Botheim, Stewart. Allenatore Filippo Inzaghi 6,5.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5,5 (1′ st Rugani 6), Bremer 6, Danilo 6,5; Weah 6 (36′ st Nonge sv), McKennie 6,5, Nicolussi Caviglia 5,5 (13′ st Milik 5,5), Rabiot 6,5, Kostic 5 (1′ st Iling Jr 7); Vlahovic 7, Yildiz 5,5 (23′ st Miretti 5,5). A disp.: Pinsoglio, Perin. Allenatore Max Allegri 6.

Arbitro: Guida. Ammoniti: Gyomber, allenatore Filippo Inzaghi (S); Gatti, McKennie, Rugani, Vlahovic, Rabiot (J). Espulsi: 8′ st Maggiore (S) per somma di ammonizioni.