VIDEO INSTAGRAM CR7 – Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino avverrà nei prossimi giorni, dopo settimane di confinamento, che ha dato molto di cui parlare. Si trova attualmente nell’isola di Madeira, sua città natale, ma ha già deciso di tornare a Torino dalla Juventus per riavvicinarsi ai campi da gioco. Non oggi martedì come annunciato da qualche giornale iberico, ma tra qualche giorno.

CR7 è stato criticato in diverse occasioni per aver saltato le misure di allontanamento sociale durante la quarantena. La prima volta, dopo aver camminato con moglie e figli per le strade di Madeira. La seconda volta è stato per festeggiare il compleanno di un membro della famiglia con molte persone all’interno dello stesso spazio chiuso. Comunque sia, CR7, una volta rientrato, dovrà osservare come da protocollo 14 giorni di isolamento.

Il primo ministro Conte ha annunciato infatti che il piano per gli atleti inizia il 4 maggio. Lunedì prossimo i calciatori potranno iniziare a esercitarsi da soli e nel rispetto delle regole imposte dal governo.

La Juventus è stata una delle squadre più colpite dal coronavirus.

Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, già guariti, erano 3 di quelli colpiti dalla malattia. Per questo motivo, i giocatori bianconeri hanno donato 400 mila euro: per aiutare le persone che stanno vivendo la loro stessa situazione.

In attesa quindi che il Governo dia il via libera alla ripresa degli allenamenti anche per gli sport di squadra, Cristiano Ronaldo, continua ad allenarsi in Portogallo, nell’isola di Madeira. L’attaccante della Juventus, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre si allena alla cyclette con un eloquente commento: “le ruote bruciano…”, ha scritto Cr7.