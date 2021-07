DIRETTA JUVE – La prima amichevole dell’Allegri-Bis si giocherà sabato 24 luglio 2021 alle ore 18: Juve-Cesena avrà luogo al Juventus Training Center (JTC). Un’amichevole dal sapore scaramantico per Max Allegri, visto che è stato proprio il Cesena il suo primo avversario in bianconero nel luglio del 2014, quando era appena arrivato sulla panchina dei Campioni d’Italia, lasciata libera da Antonio Conte. Scopri dove vedere Juventus Cesena streaming e diretta tv.

Il Cesena di William Viali della Continassa: formazione che milita in Serie C e che lo scorso anno ha concluso al settimo posto in classifica, uscendo al secondo turno Playoff contro il Matelica. Non ci saranno Chiesa e Kuluseski ma dopo 10 giorni dal via del ritiro della stagione 2021-22 Allegri potrà già farsi un’idea su quale Juve lavorare per il futuro. Dopo il Cesena, la Juventus affronterà altri test, tra cui quelli con il Barcellona, valido per il Trofeo Gamper, e con il Monza, per il Trofeo Luigi Berlusconi.

Dove vedere Juventus Cesena in tv e streaming gratis



La partita di calcio Juventus Cesena sarà trasmessa da Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). La replica (in differita) sarà su Juventus TV a partire dalla mezzanotte. La sfida avverrà senza pubblico, nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, con la presenza di media e pochi invitati.

Juventus Cesena sarà fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).