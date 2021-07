Google Doodle Giochi Olimpici Videogioco Online Olimpiadi di Tokyo Giappone

Google ha lanciato questo venerdì un originale doodle sotto forma di videogioco online con il nome “Doodle Champion Island Games“, in occasione dell’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Lo studio di animazione giapponese Studio 4°C ha aiutato il gigante tecnologico americano a creare quello che è finora il più grande doodle interattivo della storia.

Per giocare, l’utente deve solo entrare nel motore di ricerca di Google e fare clic sull’immagine principale che appare. Il giocatore deve scegliere una delle quattro squadre e giocare sette minigiochi, ognuno legato a uno sport olimpico e il cui rivale è una figura del folklore giapponese: ping pong (Tengu), skateboard (Tanuki), tiro con l’arco (Yoichi), rugby (Oni), nuoto sincronizzato (Princess Otohime), arrampicata (Fukuro) e atletica leggera (Kijimuna).

Di seguito è riportata un’animazione video di un gatto calico di nome Lucky che arriva su un’isola dall’aspetto tipicamente giapponese:

L’obiettivo del gioco è sconfiggere i sette campioni per raccogliere le sette pergamene sacre e completare una serie di sfide nascoste aggiuntive.

è possibile consultare in tempo reale la classifica mondiale delle squadre.

Secondo i creatori del gioco Doodle di oggi:

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 23, 2021