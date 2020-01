Juventus-Cagliari streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi lunedì 6 gennaio 2020, giorno della Epifania, per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Cagliari streaming e diretta tv.

Juventus e Cagliari si affrontano per la 18a giornata di Serie A. I campioni d’Italia in carica, che in campionato sono reduci dall’1-3 sul campo della Sampdoria, vogliono tuttavia riscattarsi dalla sconfitta nella finale di Supercoppa italiana subita per mano della Lazio e conservare così la testa della graduatoria. Anche i sardi sono in cerca di rivalsa dopo la sconfitta subita in ultimo sul campo dell’Udinese e che ha causato il sorpasso in classifica da parte della brillante Atalanta.

Juventus-Cagliari streaming live: ultime notizie formazioni.

Con la squalifica di Bentancur, favorito Rabiot a centrocampo. De Ligt insidiato da Demiral. In attacco probabile tridente HDR (Higuain Dybala Ronaldo). Maran deve sostituire lo squalificato Pisacane: con Ceppitelli ancora ai box, Walukiewicz è in vantaggio su Cacciatore. In porta torna Olsen dopo la squalifica.

Queste le probabili formazioni di Juventus-Cagliari:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira. Squalificati: Bentancur.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro. Squalificati: Pisacane.

Arbitro: Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni).

Dove vedere diretta Juventus-Cagliari streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Juventus-Cagliari in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite), anche in HD alta definizione, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 14:15. Streaming video live gratis per gli abbonati con Sky Go.

La telecronaca in diretta di Juventus-Cagliari avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 15:00 di oggi, lunedì 6 gennaio 2020. Juventus-Cagliari non viene trasmessa in chiaro.

Le alternative per vedere il match Juventus-Cagliari online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Juventus-Cagliari.

Le cose da sapere su Juventus-Cagliari.

L’ultimo successo del Cagliari contro la Juventus in Serie A è datato novembre 2009: da allora 14 vittorie bianconere e tre pareggi. Il Cagliari ha vinto solo due delle 38 partite di Serie A in casa della Juventus (14N, 22P), la più recente nel gennaio 2009, con Massimiliano Allegri in panchina.La Juventus è una delle tre squadre, insieme a Liverpool e Barcellona, a non aver perso alcuna partita casalinga nel 2019 nei top-5 campionati europei: 13 successi e quattro pareggi per i bianconeri. La Juventus non perde da 29 incontri casalinghi in campionato (24V, 5N), non arriva a 30 da settembre 2017.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata solo in cinque partite di questo campionato, era dal 2010/11 che non otteneva così pochi clean sheet dopo le prime 17 gare di Serie A. Il Cagliari ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A: solo una volta nella sua storia è andato a segno per più gare esterne di fila nella competizione: 13 tra il 1993 e il 1994. La Juventus ha subito 0,8 gol a partita in media dall’inizio 2010 in Serie A, nessuna squadra ha mai fatto meglio in un singolo decennio nella competizione (escludendo il 1929).

Cristiano Ronaldo ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato, non ha mai trovato la rete in cinque match consecutivi con la Juventus in Serie A. Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha disputato 28648 minuti nel decennio appena concluso, solo Lionel Messi (28846) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei tra i giocatori di movimento. Radja Nainggolan è uno dei tre giocatori ad aver sia segnato che fornito assist in tutte le stagioni nell’ultima decade in Serie A, insieme a Josip Ilicic e Rodrigo Palacio. Il centrocampista del Cagliari ha preso parte attiva a tre reti nelle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (due gol e un assist).