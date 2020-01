Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Cagliari, Milan-Sampdoria, Napoli-Inter e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

12:30 Diretta Bologna-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro: Valeri di Roma (Valeriani-Lo Cicero). Si gioca oggi alle ore 12:30 il derby dell’appennino tra Bologna e Fiorentina, squadre che stanno vivendo una stagione dall’andamento profondamente diverso. I felsinei possono ritenersi soddisfatti della prima parte di campionato, in cui hanno raccolto 22 punti, gli ultimi 3 dei quali ottenuti grazie alla vittoria di Lecce prima delle vacanze di Natale. Diversa la situazione dei viola, 5 punti più sotto e reduci dalla sconfitta interna per mano della Roma nell’ultima partita giocata.

Diretta Bologna Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Juventus-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro: Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni). Juventus e Cagliari si affrontano per la 18esima giornata di Serie A. I campioni d’Italia in carica, che in campionato sono reduci dall’1-3 sul campo della Sampdoria, vogliono tuttavia riscattarsi dalla sconfitta nella finale di Supercoppa italiana subita per mano della Lazio e conservare così la testa della graduatoria. Anche i sardi sono in cerca di rivalsa dopo la sconfitta subita in ultimo sul campo dell’Udinese e che ha causato il sorpasso in classifica da parte della brillante Atalanta.

Diretta Juventus Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Diretta Milan-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Arbitro: Massa di Imperia (Alassio-Di Vuolo). Milan e Sampdoria si affrontano questo pomeriggio a San Siro per la 18a giornata di Serie A. I rossoneri, fermi a 21 punti in graduatoria, sono chiamati al pronto riscatto dopo l’umiliante 5-0 subito a Bergamo per mano della splendida Atalanta prima della pausa natalizia. Ai blucerchiati, dopo aver perso la sfida casalinga per mano della Juventus col punteggio di 1-3, servono punti per non rischiare di essere nuovamente risucchiati nelle ultime 3 posizioni della classifica.

Diretta Milan Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Diretta Atalanta-Parma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (Vivenzi-Caliari). Atalanta e Parma si ritrovano di fronte per la 18a giornata di Serie A, per quella che è una delle sfide più importanti della giornata. Gli orobici sono reduci dalla larghissima vittoria sul Milan, 5-0 il finale, e cercano punti per accorciare le distanze rispetto alla quarta posizione della graduatoria. I ducali, dal canto loro, 1-1 casalingo col Brescia prima delle vacanze di Natale, continuano nell’inseguimento del sesto posto che significherebbe Europa al termine della stagione.

Diretta Atalanta Parma con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

18:00 Diretta Lecce-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Arbitro: Giua di Olbia (Preti-Imperiale). Lecce e Udinese scendono in campo per la 18a giornata di campionato. I salentini giocano la seconda partita interna consecutiva, e cercano i 3 punti per reagire immediatamente dopo la sconfitta subita per mano del Bologna prima delle vacanze di Natale. Situazione migliore in classifica per i friulani, che hanno 18 punti – 3 in più rispetto ai salentini – e che nello scorso turno di Serie A hanno avuto la meglio del forte Cagliari grazie ad una gagliarda prestazione conclusasi sul 2-1 finale.

Diretta Lecce Udinese sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Diretta Napoli-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro: Doveri di Roma (Passeri-Del Giovane). Si gioca in chiusura della 18a giornata di campionato, la sfida big match Napoli Inter: si gioca dopo Juventus-Cagliari delle ore 15:00. I partenopei sono tornati alla vittoria dopo lungo tempo grazie al successo di Reggio Emilia ai danni del Sassuolo, 1-2 il finale, grazie al quale sono saliti a 24 punti in graduatoria. I nerazzurri, forti dei 42 punti fin qui conquistati in campionato, dopo l’ultima trasferta nella quale hanno pareggiato 1-1 a Firenze cercano i 3 punti per tornare a macinare vittorie anche lontano dai propri tifosi.

Diretta Napoli Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:56 Arsenal-Leeds United (FA Cup) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere domani, evidenziamo il derby in League Cup Manchester United-Manchester City alle 21:00 e Reims-Strasburgo (Coupe de la Ligue) sempre alla stessa ora. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.