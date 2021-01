Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Juventus-Bologna Streaming Verona-Napoli Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Lazio-Sassuolo

Dove vedere calcio in tv: Juventus-Bologna, Verona-Napoli, Lazio-Sassuolo e tutte le partite di oggi domenica 24 gennaio 2021. E TarjetaRojaOnline Gratis? E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

10:30 Atalanta-Cagliari (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:30 Diretta Juventus-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN1.

La Juventus di Andrea Pirlo (fresca della conquista della Supercoppa italiana) ospita in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel lunch match della 19a giornata di Serie A, ultimo turno del girone di andata. I Bianconeri, che devono recuperare la gara di andata con il Napoli, sono quinti in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitti. IlBologna si trova al 12esimo posto a quota 20, con un cammino di 5 successi, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Diretta Juventus Bologna sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Pro Patria-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Modena-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Palermo-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Genoa-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Inter-Fiorentina (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:30 Florentia-Milan (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN)

13:00 Chelsea-Luton Town (FA Cup) – DAZN.

15:00 Diretta Verona-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Napoli torna in campo per dimenticare la Supercoppa. La formazione di gattuso dopo il ko in finale contro la Juventus, si rituffa in clima campionato affrontando il Verona di Juric nella 19a giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. Si gioca allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Diretta Verona Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Genoa-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN

15:00 Lecce-Empoli (Serie B) – DAZN

15:00 Giana Erminio-Lecco (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Pergolettese-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pontedera-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Alessandria-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Mantova-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Matelica-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite).

15:30 Schalke-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

16:15 Elche-Barcellona (Liga) – DAZN

17:00 Livingston-St Mirren (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

17:30 Pro Sesto-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Cesena-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Turris-Avellino (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Viterbese-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Bisceglie-Foggia (Serie C) – Eleven

18:00 Diretta Lazio-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Allo stadio Olimpico di Roma si affrontano due squadre praticamente reduci dallo stesso cammino fino a questo momento in Serie A. 7° posto per la Lazio a quota 31 punti in classifica, 8° posto per il Sassuolo a 30 punti. Neroverdi sicuramente migliori a inizio anno. Biancocelesti che hanno inserito la quarta marcia a cavallo dell’ultimo mese.

Diretta Lazio Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Manchester United-Liverpool (Fa Cup) – DAZN

18:99 Hoffenheim-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Football

20:45 Parma-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Cremonese-Spal (Serie B) – DAZN

21:00 Atletico Madrid-Valencia (Liga) – DAZN

21:00 Everton-Sheffield Wednesday (Fa Cup) – DAZN

21:00 St Etienne-Lione (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

