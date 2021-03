Ultime Notizie » astronomia » Avi Loeb non è più il direttore del dipartimento di astronomia di Harvard

Ora, sembra che la paura e il conservatorismo stiano impedendo alla scienza di prendere in considerazione questo tipo di prove. Che fine ha fatto Avi Loeb? Perché la tua istanza ad Harvard non è stata rinnovata? Loeb è un professore di scienze e, fino a poco tempo, il presidente più longevo del dipartimento di astronomia di Harvard. Ma dopo continue dichiarazioni e con un libro appena pubblicato al mondo su ciò che Oumuamua era veramente per lui, non fu rinnovato dalla sua posizione di professore di astronomia ad Harvard.

Ma allora, che fine ha fatto Avi Loeb? Perché non hai rinnovato la tua posizione in questa prestigiosa università? Volevano zittirlo? … Dopo 9 anni al timone di Harvard come professore di astronomia, è stato “in qualche modo licenziato” per non aver rinnovato la sua istanza.

Che non rinnovino alcuni contratti, è normale, quando non hanno bisogno dei servizi di nessun lavoratore. Ma tutto rimanda alle dichiarazioni di quello che era conosciuto come il visitatore interstellare Oumuamua

In una delle dichiarazioni che Loeb ha scritto nel suo libro “Extraterrestrial“, afferma che non siamo preparati per un incontro extraterrestre. Allora perché pensi che la comunità scientifica abbia atteggiamenti diversi quando parla di vita aliena rispetto ad altre speculazioni come il multiverso, le dimensioni o la teoria delle stringhe?

Quando la domanda è stata posta a Loeb, ha affermato che una delle persone che conosce bene le rocce dello spazio esterno ha detto che Oumuamua è così raro che vorrebbe non fosse mai esistito.