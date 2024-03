Ultime Notizie » Anthony Joshua » Boxe: Joshua ha sconfitto Ngannou in poco più di 5 minuti

Il pugile Anthony Joshua ha intascato 50 milioni di dollari dopo la sua clamorosa vittoria su Francis Ngannou questo venerdì in Arabia Saudita. Tuttavia, questo importo non include i guadagni derivanti dalle trasmissioni streaming in modalità di abbonamento PPV (Pay-Per-View) o bonus aggiuntivi, come riferiscono i media sportivi specializzati.

Joshua ha sconfitto Ngannou in poco più di cinque minuti di combattimento e ha sferrato 12 colpi in totale, secondo le statistiche del sito web Compubox. Cioè, ogni pugno rappresentava 4,2 milioni di dollari.

Secondo il portale The Sporter, il britannico ha accumulato guadagni per 65 milioni di dollari solo nei suoi ultimi due incontri.

Anthony Joshua è un pugile professionista britannico che ha detenuto diversi titoli mondiali dei pesi massimi. È nato il 15 ottobre 1989 a Watford, Hertfordshire, in Inghilterra. Joshua è noto per la sua impressionante potenza nei knockout e ha un record di 24 vittorie e 1 sconfitta nella sua carriera da pugile professionista. È considerato uno dei migliori pugili pesi massimi al mondo.