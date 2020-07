Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Atalanta, Lazio-Sassuolo, Brescia-Roma e tutte le altre di oggi sabato 11 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

13:30 Norwich-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football.

13:30 Watford-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Arena.

16:00 Liverpool-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football.

17:00 Osasuna-Celta (Liga) – Dazn e Dazn1.

17:15 Diretta Lazio-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Di Bello. La partita Lazio Sassuolo apre il programma della 32a giornata di serie A. I biancocelesti sembrano avere abdicato alla lotta per lo scudetto dopo la brutta prestazione di Lecce in occasione della partita persa 2-1. Più della matematica, a condannare i ragazzi di Inzaghi sembrano lo stato di forma e la qualità del gioco espresso da dopo la ripresa. Grande momento invece per gli emiliani, saliti a 43 punti in classifica dopo la bella vittoria esterna nel derby col Bologna.

Diretta Lazio Sassuolo con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:30 Sheffield United-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Valladolid-Barcellona (Liga) – Dazn.

19:30 Diretta Brescia-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Pochi cambi in vista per Lopez. L’unico dubbio è sempre quello riguardante il trequartista alle spalle della coppia Donnarumma-Torregrossa: Spalek in vantaggio su Zmrhal. Squalificato Cristante, ci sarà Fazio al centro della difesa a tre. Sugli esterni consueti ballottaggi, con Kolarov che dovrebbe tornare titolare a sinistra e Zappacosta sulla fascia opposta. Diawara ancora al centro con Veretout In attacco Dzeko è da valutare. In alternativa potrebbe toccare a Kalinic dall’inizio. Zaniolo dovrebbe partire invece dalla panchina.

Diretta Brescia Roma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:30 Rosenborg-Stromsgodset (Tippeligaen) – Eurosport 1.

21:00 Brighton-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Juventus-Atalanta (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Sarri ritrova De Ligt e Dybala dopo la squalifica e conferma l’11 titolare. Da valutare un eventuale impiego di Alex Sandro dal 1′, se non sarà al 100% spazio ancora a Danilo sulla sinistra. Gasperini avrà tutti a disposizione e punterà sull’undici più collaudato, con Pasalic inizialmente in panchina e la coppia De Roon-Freuler in mezzo al campo.

Diretta Juventus Atalanta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

22:00 Atletico Madrid-Betis (Liga) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo Genoa-SPAL (Serie A) delle 17:15, Fiorentina-Verona (Serie A) delle 19:30, e soprattutto Napoli-Milan (Serie A) delle 21:45. In Premier League alle 17:30 si gioca Tottenham-Arsenal. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.