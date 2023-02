juve fiorentina probabili formazioni orario tv streaming

DIRETTA CALCIO – Juventus-Fiorentina in diretta streaming per la 22esima giornata di Serie A 2022/23. La partita si giocherà allo stadio “Allianz Stadium” di Torino oggi domenica 12 febbraio, alle ore 18:00 italiane prima di Napoli-Cremonese delle 20:45.

La Juventus si trova in 12ª posizione con 26 punti, mentre la Fiorentina si trova al 13° posto con 24 punti. Con 17 partite da giocare, la Juventus insegue la Lazio 6° in classifica, dietro di 13 punti nella corsa per un posto in Conference League Qualifiers. La Fiorentina è a 14 punti di distanza dalla qualificazione.

Juventus-Fiorentina probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Paredes, Pogba.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Saponara, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. Allenatore Italiano. Squalificati: Igor, Mandragora. Indisponibili: Castrovilli, Sottil.

Juventus-Fiorentina orario e dove vederla in Streaming TV

La partita Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming tv alle ore 18:00 italiane di domenica 13 febbraio in esclusiva sui canali digitali di DAZN. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Fiorentina streaming anche sul canale numero 214 di Sky.