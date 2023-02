Ultime Notizie » atalanta » Lazio-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Lazio-Atalanta Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 11 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Olimpico di Roma per la 22a giornata di Serie A 2022-23. E’ uno scontro diretto per la zona Champions League: Lazio quinta in classifica con 39 punti, Atalanta dietro di un punto.



La Lazio non vince all’Olimpico contro l’Atalanta in Serie A dal 15 gennaio 2017 (2-1 con i gol di Milinkovic-Savic e Immobile che ribaltarono il vantaggio di Petagna): da allora tre pareggi e due successi nerazzurri. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Atalanta in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Lazio (16.1%) e Atalanta (14.3%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso (con il 14.5% del Napoli).

Lazio-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Lazio: Immobile confermato al centro dell’attacco, ai suoi fianchi Zaccagni e Felipe Anderson che “panchina” Pedro. Recuperato Cataldi. Ballottaggio Lazzari-Hysaj col secondo favorito. In casa Atalanta: Tegola per Gasperini in vista della Lazio. Mario Pasalic ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra e non sarà così tra i convocati.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Lazzari, Pellegrini, Marcos Antonio, Vecino, Bertini, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. Indisponibili: Radu. Squalificati: nessuno.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Bertini, Demiral, Palomino, Okoli, Soppy, Ruggeri, Ederson, Zapata, Vorlicky. Indisponibili: Pasalic. Squalificati: Maehle, Muriel.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Palermo e Mokhtar. IV uomo: Rapuano. VAR: Pairetto. Assistente VAR: Marini.

A rischio di non riuscire a segnare per cinque partite consecutive di Serie A per la prima volta da aprile 2021, Ciro Immobile della Lazio potrebbe fare gol presto per fermare quel digiuno, con quattro dei suoi ultimi cinque gol con il club che sono arrivati nel primo tempo. In competizione per segnare per primo potrebbe esserci però anche Ademola Lookman dell’Atalanta, che ha segnato i suoi ultimi 13 gol con il club prima dell’ora di gioco.

Lazio-Atalanta in TV, che canale?



Lazio-Atalanta diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Calcio (Canale 202 del satellite), Sky Sport 4K (Canale 213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Lazio-Atalanta Streaming Gratis senza Roja Live



Lazio-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Duván Zapata ha realizzato finora una rete in 14 presenze di questo campionato: per il colombiano si tratta del peggior bottino in una singola stagione di Serie A dopo lo stesso numero di gare – delle sue quattro marcature contro la Lazio nel massimo campionato, solamente una è arrivata all’Olimpico, quella del 5 maggio 2019.

Alternative per vedere Lazio-Atalanta in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Lazio-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.