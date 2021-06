Ultime Notizie » Calcio in TV » Europei Oggi: calendario, orari partite, e dove vedere Italia-Svizzera Turchia-Galles Finlandia-Russia. Domani Danimarca-Belgio (Euro 2020)

Dove vedere le partite di calcio in tv: Italia-Svizzera Turchia-Galles e Finlandia-Russia (Euro 2020) e tutte le altre di oggi mercoledì 16 giugno 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

Inizia il secondo round della fase a gironi di Euro 2020. Le prime due formazioni ad affrontarsi oggi agli Europei di calcio saranno la Finlandia (3 punti) di Teemu Pukki (a tre gol per diventare il capocannoniere della sua nazionale) e la Russia (zero punti) di Artem Dzuyba (a due gol per fare lo stesso record del rivale): giocheranno alle ore 15 italiane e apriranno il programma della seconda giornata del Girone B.

Alle 18 sarà la volta di Turchia-Galles per il Gruppo A che l’Italia di Mancini conduce con 3 punti. La Turchia è alla ricerca dei primi punti dopo la sconfitta subita contro gli Azzurri, mentre il Galles ha un punto dopo il pareggio con gli elvetici.

Alle 21 è il turno di Italia-Svizzera: una vittoria dei ragazzi di Mancini potrebbe già determinare il pass alla fase successiva. Occhi puntati su Ciro Immobile che ha segnato venerdì il suo 14esimo gol con la maglia dell’Italia, diventando il suo miglior giocatore tra i giocatori attualmente in attività.

Euro 2020, il calendario delle partite di oggi

Finlandia-Russia (Gruppo B), ore 15:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Turchia-Galles (Gruppo A), ore 18:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Italia-Svizzera (Gruppo A), ore 21:00. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove specificato si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.