Ultime Notizie » Alieni » Misterioso Umanoide registrato mentre cammina in India: Video diventa virale

Incredibili immagini dalla India: nella registrazione si vede una strana figura bianca di forma umanoide, con braccia e gambe molto lunghe, che cammina lentamente lungo la strada attraverso un ponte. A prima vista sembra essere qualcosa di origine extraterrestre, poiché per le sue caratteristiche è molto difficile che fosse un umano o un altro ominide sul pianeta.

Per alcune persone, questo essere dall’aspetto alieno potrebbe essere la leggenda metropolitana pubblicata su Internet conosciuta con il nome di Slenderman: “Un essere dagli arti lunghi che di solito veste elegantemente di nero e che ama incoraggiare e commettere omicidi contro bambini e adolescenti”. Una fonte di molti incubi nei giovanissimi, che sembra essere stata orribilmente riportata in vita con questa registrazione.

La figura osservata con un busto estremamente sottile, la pelle molto pallida e le braccia e le gambe di grande lunghezza, rendono questa leggenda di Internet molto simile a questo video. Nelle immagini che sono state catturate venerdì scorso, 28 maggio, si vede anche come le persone in moto deviano evitando la misteriosa figura, che interrompe il suo lento camminare e poi guarda le persone che le passano intorno.

Una scena che fa solo immaginare quanta paura devono aver sentito questi ragazzi esseere guardati da questa strana creatura.

Vero o falso?

Per ora non sono disponibili ulteriori informazioni su questo filmato. Non si sa ancora se si trattasse di una bufala, se si trattasse di un extraterrestre o se fosse realmente costituito da una persona, che per strane ragioni genetiche e biologiche, ha acquisito quella forma e quel corpo.

Molto probabilmente, la verità dietro questo filmato non sarà mai conosciuta. O se si scopre qualcosa, molto probabilmente a molti non piacerà.