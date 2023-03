Ultime Notizie » A che ora gioca la Nazionale » Malta-Italia Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV e formazioni

Malta-Italia Streaming Live TV – La Nazionale allenata da Roberto Mancini vuole riscattarsi immediatamente dalla sconfitta patita contro l’Inghilterra (1-2) allo stadio Maradona di Napoli. Gli Azzurri, impegnati nel primo turno di qualificazione per Euro 2024, non sono riusciti a prevalere contro i ragazzi di Southgate, incassando una sconfitta per 1-2. Tuttavia, nella contesa c’è stata la gioia del primo gol in maglia azzurra per Mateo Retegui, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto oggi. L’impegno odierno dell’Italia è contro Malta, alle ore 20:45 italiane, al National Stadium di Ta’ Qali. La squadra avversaria ha perso il primo incontro del Gruppo C contro la Macedonia del Nord. Mancini ha dichiarato in conferenza stampa che l’incontro va affrontato con la massima serietà e determinazione, evitando di sottovalutare l’avversario. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere Malta-Italia in tv e streaming live.

Le probabili formazioni di Malta-Italia

MALTA (5-3-2): Bonello; Camenzulli, Attard, Borg, Apap, J. Mbong; Teuma, Kristensen, Guillaumier; Satariano, P Mbong.

CT Marcolini. A disposizione in panchina: Grech, Formosa, Tabone, Nwoko, Dimech, Paiber, Corbalan, Brown, Yankam, N Muscat, Z Muscat, Jones. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Emerson, Acerbi, Romagnoli, Darmian; Cristante, Verratti, Tonali; Gnonto, Retegui, Politano. CT Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Falcone, Di Lorenzo, Toloi, Scalvini, Spinazzola, Jorginho, Pessina, Berardi, Scamacca. Indisponibili: Barella, Bonucci, Chiesa, Dimarco, Provedel. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Dove vedere Malta-Italia Streaming Gratis e Diretta TV

La sfida della Nazionale Italiana sarà trasmessa in esclusiva in chiaro e in tempo reale sul canale Rai Uno, con la possibilità di seguire il match anche attraverso il servizio di streaming gratuito offerto da Rai Play. L’applicazione può essere scaricata su dispositivi mobili o smart tv, oppure si può accedere al portale tramite pc o notebook. La telecronaca dell’incontro Malta-Italia sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.