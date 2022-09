Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp anche su tablet, l’ultima versione dell’app include già l’opzione

La possibilità di utilizzare WhatsApp su tablet è sempre più vicina: sono trapelate le dimensioni dello schermo e le opzioni di archiviazione del primo Pixel Tablet di Google.

Per anni, migliaia di utenti di WhatsApp hanno fantasticato con la possibilità di utilizzare la messaggistica app su tablet. Tuttavia, la società ha deciso di non soddisfare i desideri della sua comunità di utenti, lasciando loro solo la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per usare WhatsApp su tablet, come ad esempio la possibilità di usare WhatsApp Web.

Tuttavia, sappiamo da tempo che questo è vicino al cambiamento. Con l’arrivo della modalità Multi-device su WhatsApp, si è aperta la porta alla possibilità che esistesse una versione ufficiale di WhatsApp per tablet. Una possibilità che oggi sembra più plausibile che mai, perché da WABetaInfo hanno scoperto che l’ultima versione beta di WhatsApp per Android include già l’opzione di associare lo stesso account a un cellulare e un tablet.

La ‘Companion Mode’ di WhatsApp ti permetterà di avere lo stesso account su un cellulare e un tablet

Qualche mese fa si parlava della ‘Companion Mode‘ su WhatsApp.

Era una funzione volta a consentire l’utilizzo dello stesso account su due cellulari contemporaneamente.

Da quello che abbiamo saputo adesso, WhatsApp ha continuato a lavorare su questo strumento e ora ha aggiunto l’opzione per utilizzare la “Modalità Companion” di WhatsApp per associare l’account a un tablet. L’interfaccia utente è adattata al formato dei tablet e consente all’utente di scansionare il codice QR con il dispositivo principale per poter associare il proprio account (senza l’antica procedura di dover cancellare l’account).

Quando si effettua la connessione, WhatsApp ti consentirà di trasferire la cronologia chat sul tablet e iniziare a utilizzare l’applicazione di messaggistica sul dispositivo, senza che lo smartphone principale sia connesso a Internet.

La ‘Companion Mode’ ti permetterà di avere fino a quattro dispositivi associati allo stesso account WhatsApp contemporaneamente. Per ora, ovviamente, non esiste una versione specifica di WhatsApp per dispositivi iPad, ma è possibile scaricare WhatsApp su qualsiasi tablet Android.