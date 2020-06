Nutrizionista: Ipotetico virus "da cortile" potrebbe uccidere metà della popolazione mondiale.

Il nutrizionista americano Michael Greger avverte di un ipotetico virus che potrebbe porre fine alla vita di metà della popolazione mondiale e che potrebbe provenire da un’intensa allevamento di polli, come spiega nel suo nuovo libro “Come sopravvivere a una pandemia“.

Come riportato da International Business Times, l’esperto sostiene che i polli vivono in spazi molto stretti e non possono muovere le ali, mentre sono esposti a livelli di ammoniaca nelle loro stesse feci, che, dice, è l’ambiente perfetto per la diffusione del nuovo virus.

“Più animali si rannicchiano, più giri il virus può fare sulla ruota della roulette, scommettendo sul gran premio della pandemia che può essere nascosto nel rivestimento dei polmoni delle galline”.

Qualcosa di più grave del coronavirus covid-19

L’esperto ritiene che questa ipotetica malattia comporterebbe un rischio ancora maggiore per l’umanità rispetto a

covid-19 , che ha già causato la morte di oltre 373 mila persone in tutto il mondo. “Con le pandemie che diffondono in modo esplosivo un virus da uomo a uomo, il problema non è mai se [può succedere], ma quando”, si legge nel suo libro.

Il nutrizionista, che è anche un attivista vegano, ritiene che la nostra dipendenza dalla carne ci renda “estremamente vulnerabili” alle nuove pandemie, quindi raccomanda di seguire una dieta a base vegetale.

Inoltre, sostiene che l’allevamento di pollame in gruppi più piccoli consentirebbe loro di muoversi più facilmente e di vivere in più spazi sanitari, riducendo le possibilità di un focolaio mortale. Tuttavia, Greger afferma che questo potrebbe non essere sufficiente per prevenire un “disastro”, dal momento che ci sarebbe ancora un legame virale tra uomo e uccelli. E conclude così: “Finché ci sarà pollame ci saranno pandemie”.