Si interrompe Diretta NASA quando il razzo Falcon 9 di SpaceX torna sulla piattaforma.

Il successo del lancio della capsula Crew Dragon alimentata dal razzo Falcon 9 di Space X ha lasciato un dubbio tra le migliaia di spettatori che stavano guardando questo storico evento in diretta streaming attraverso la trasmissione della NASA.

Il Falcon 9 è un razzo fatto per essere riutilizzato e dopo il decollo è tornato in superficie per atterrare perfettamente in mezzo all’oceano in verticale. Tuttavia, questo meraviglioso colpo è stato interrotto da un taglio nel segnale delle telecamere della piattaforma.

La cosa ha fatto subito sollevare dei dubbi sulla sua veridicità, poiché, mentre prima vediamo il razzo in cielo, immediatamente dopo viene mostrata una immagine dove diventa perfettamente posizionato sulla piattaforma.

La risposta non è coerente con qualche teoria della cospirazione, ma è scientificamente spiegata.

ha un video interessante al riguardo poiché non è la prima volta che il Falcon 9 presenta questo tipo di ““.

La telecamera della piattaforma che sta ricevendo il razzo, sta trasmettendo le immagini dell’atterraggio via satellite in modo unidirezionale. Il video viene ricevuto e diretto al team di trasmissione.

Mistero risolto

Quando il razzo raggiunge la piattaforma, inizia a spostare l’intera superficie, causando la destabilizzazione dell’antenna che invia le immagini. Questo scuote le alte frequenze di trasmissione e fa perdere il contatto con il satellite, provocando la perdita di segnale. Ecco perchè il video inizia a diventare instabile.

Quando Falcon 9 termina l’atterraggio, le immagini tornano al loro stato normale.

Ci sono almeno due soluzioni per rimediare al problema: