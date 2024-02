Quasi tutti abbiamo sentito parlare delle impressionanti ipotesi degli universi paralleli. Si tratta di un argomento inaugurato dalla Fisica, ma le sue implicazioni e sfaccettature sono così ampie che finiscono per abbracciare tutti gli altri campi del sapere.

Infatti, parlare dell’ipotesi degli universi paralleli implica interrogativi sul senso della vita. Questo perché in quel campo del pensiero, sia la vita che la morte hanno una logica completamente diversa da quella che abbiamo finora.

“Universo, un grande casinò, dove i dadi vengono lanciati, e la roulette gira ogni tanto” – Stephen Hawking.

L’ipotesi degli universi paralleli è il risultato di una insolita combinazione tra la teoria della relatività e la fisica quantistica. Fondamentalmente propone l’idea che non esista un solo universo, ma molteplici universi che hanno esistenza simultanea, nello stesso spazio e tempo. Da ciò derivano una serie di congetture che risultano più che interessanti. Queste sono tre di esse.

Non abbiamo una vita, ma un numero infinito di vite

Secondo l’ipotesi degli universi paralleli, la nostra esistenza ha infinite possibilità di sviluppo. Come una narrazione. Se il personaggio principale prende la strada a destra, troverà un insieme di esperienze. Ma se prende la strada a sinistra, ciò che vive può essere molto diverso. Ogni opzione crea un nuovo universo.

Si congetturava, quindi, che ognuno di noi stia vivendo un’infinità di vite simultaneamente. In una di esse siamo, ad esempio, grandi magnati. Nell’altra, chiediamo l’elemosina per strada. In una moriamo e in un’altra continuiamo a vivere.

Pertanto, dall’ipotesi degli universi paralleli, fondamentalmente, la morte non esiste. Si muore in un universo, ma si continua a vivere in molti altri. Poiché il numero di universi è infinito, anche la vita lo è. Questa è forse la conseguenza più inquietante di tutte quelle affrontate in quella teoria.

La percezione nell’ipotesi degli universi paralleli

Si ipotizza che non siamo in grado di percepire gli universi paralleli, semplicemente perché siamo limitati dai nostri sensi. Abbiamo solo cinque sensi e ne servirebbero di più per poter cogliere quelle altre realtà.

I sensi umani ci permettono di percepire solo tre dimensioni. Secondo l’ipotesi degli universi paralleli, le dimensioni sono molte di più. Ma non abbiamo l’attrezzatura biologica che ci permetta di cogliere quel “oltre”.

Si ipotizza anche che in altri universi potrebbero esistere altre leggi fisiche. La gravità o l’elettromagnetismo, ad esempio, potrebbero obbedire a un’altra logica.

Gli universi paralleli non si incontrano mai

Pertanto, la nostra percezione sarebbe inutile o non avrebbe alcuna applicazione in quelle condizioni. Da qui la sua essenziale impossibilità di percepirli.

Sono chiamati universi paralleli proprio perché sono tutti paralleli tra loro. Ciò significa che non esiste alcun modo per incontrarsi, anche se coesistono permanentemente. Allo stesso modo, si congetturava che lo scontro tra due di quegli universi provochi ciò che conosciamo come un Big-Bang. Cioè, una incommensurabile esplosione che, a sua volta, dà origine a nuovi universi.

Alcuni fisici hanno ideato la Teoria M. I loro creatori indicano che l’universo è all’interno di una brana. Questa è una membrana di tre dimensioni. Per capirlo meglio, possiamo immaginare una sala cinematografica. Lo spettatore si trova in un mondo di tre dimensioni, ma ciò che viene proiettato si vede come una realtà di due dimensioni. Se l’osservatore potesse entrare nel film, si troverebbe in una realtà tridimensionale, ma gli altri spettatori continuerebbero a vederlo bidimensionalmente.

Teoria che simboleggia l’ipotesi degli universi paralleli

Secondo la Teoria M, ciò che c’è in quella sala cinematografica, che sarebbe l’universo, è un enorme insieme di proiezioni fluttuanti. Come diversi film proiettati contemporaneamente, ma indipendenti tra loro. Questo sarebbe un “Multiverso“, o un insieme di universi paralleli.

Qui, naturalmente, lo abbiamo presentato in modo molto elementare e sintetico. L’ipotesi degli universi paralleli è una complessa costruzione della fisica, che per molti è più vicina alla fantascienza che alla realtà. Tuttavia, importanti fisici contemporanei le hanno dedicato molte ore di studio. Tra di loro, Stephen Hawking, di cui si diceva che stesse lavorando sull’argomento quando la morte lo ha sorpreso. Almeno la morte in questo universo che condivideva con noi.