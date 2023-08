Ultime Notizie » Equazione di Schrödinger » Spiegazione del Gatto di Schrödinger: la stranezza della Teoria Quantistica

Ogni giorno, tutti noi prendiamo decisioni e scegliamo tra una o più opzioni a nostra disposizione. Anche i bambini prendono decisioni – piangere, aprire gli occhi o decidere cosa guardare. Ogni volta che facciamo una scelta, influenziamo il futuro. Anche se questo effetto è piccolo, è comunque un cambiamento rispetto a ciò che potrebbe essere successo se avessimo scelto un’altra opzione. Fino a quando non scegliamo, l’opzione è aperta, come una porta. E ora hai la scelta di leggere questo articolo o no… Ma è meglio leggere questo articolo sulla “Spiegazione del Gatto di Schrödinger” per saperne di più sulla stranezza del nostro Universo!

Questa teoria si applica a tutto, comprese le particelle in tutto l’Universo. Con le particelle, non vengono presentate le loro opzioni di scelta finché qualcuno non le osserva. Prima di essere osservate, in realtà stanno sperimentando tutte le possibili opzioni della loro esistenza – un po’ come consideriamo quali potrebbero essere i possibili risultati di ciascuna delle nostre scelte.

Con l’esperimento di Schrödinger, sappiamo tutti che il gatto è composto da particelle. Non è davvero il gatto che sceglie, perché sicuramente il gatto sceglierebbe la migliore opzione per sé se la scelta fosse sua. Tuttavia, l’esperimento gli toglie questa opzione a causa del modo in cui è stato impostato.

Spiegazione del Gatto di Schrödinger in modo semplice

La teoria del gatto di Schrödinger è molto interessante. Coinvolge un gatto che viene posto in una scatola con materiali radioattivi. Successivamente, quando la scatola viene riaperta, il gatto sarà o vivo, o morto. In questa situazione sono disponibili due opzioni. O i materiali radioattivi non hanno causato la morte del gatto, o hanno fatto esattamente questo, e il gatto è ora morto.

Tuttavia, fino a quando la scatola non viene aperta, nessuno sa con certezza se il gatto è ancora vivo o è morto. Qui ci sono due opzioni. È anche qui che la teoria di Schrödinger afferma che le differenze nei due risultati creano una divisione dell’universo in due copie, in cui in un universo il gatto è vivo, e nell’altro universo il gatto non è vivo, ma morto.

Capire perché nessuno sa se il gatto è vivo o morto

La base di questa teoria è che tutto ciò che è possibilmente possibile deve accadere, e che qualsiasi stato in cui qualcosa potrebbe esistere, deve esistere almeno in uno dei molti universi.

Dopo tutte le decisioni prese consapevolmente da tutti gli individui mai vissuti nel corso dei millenni, tutti i possibili risultati che avrebbero potuto accadere, devono esserci trilioni di questi universi, e ne vengono creati sempre di più.

A causa di ciò, non sappiamo in quale universo ci troviamo in un determinato momento, e cosa ciò significhi per i risultati delle opzioni che ci vengono presentate. Non sappiamo in quale stato si troverà il gatto, morto o vivo, fino a quando non apriamo la scatola. Possiamo sempre supporre di conoscere i risultati e le conseguenze delle decisioni che prendiamo, ma non possiamo mai saperlo con certezza. E con questa teoria, ogni risultato possibile con ogni decisione che potremmo prendere deve accadere nel suo proprio universo!

La teoria del Gatto di Schrödinger non può essere testata

Ma questa teoria di Schrödinger non può mai essere testata. In un universo, hai visto che potevi leggere questo articolo. Quando hai deciso di leggerlo, l’universo si è diviso in due. Nell’altro universo, in cui “tu” non esisti come “tu” ma come un altro “tu”, è stata presa la decisione di non leggere questo articolo. Forse c’è stato un terremoto e si è persa l’elettricità. Forse c’è stato un colpo alla porta. Forse nell’altro universo hai avuto un infarto.

Vero o Falso?

Tuttavia, poiché è impossibile vedere in altri universi, o persino provarne l’esistenza, e su quale piano potrebbero essere (forse sullo stesso piano, ma su una lunghezza d’onda diversa), la teoria presentata da Schrödinger non può mai essere testata. Pertanto, non può mai essere dimostrata corretta. Anche se potrebbe sembrare una delusione, non dovrebbe esserlo. Molte teorie rimangono non provate, ma si presume che siano vere. Inoltre, non può mai essere confutata e dimostrata falsa.