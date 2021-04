Ultime Notizie » Alieni » Michio Kaku: “Contattare gli alieni è un’idea terribile”

Michio Kaku, professore di fisica teorica americano e famoso divulgatore scientifico, ha detto al quotidiano The Guardian che non considera una buona idea contattare possibili civiltà extraterrestri, anche se non esclude che potrebbe essere possibile nel prossimo futuro.

“Presto avremo il telescopio Webb in orbita e avremo migliaia di pianeti da osservare, quindi penso che le possibilità di entrare in contatto con una civiltà extraterrestre siano piuttosto alte. Alcuni miei colleghi pensano che dovremmo contattarli. Io penso che sia un’idea terribile. Sappiamo tutti cosa è successo a Moctezuma quando ha incontrato Cortés in Messico centinaia di anni fa. Ora personalmente, penso che gli alieni sarebbero amichevoli, ma non possiamo scommetterci. Quindi penso che sì, entreremo in contatto, ma dobbiamo farlo con molta attenzione”, ha detto il fisico, specialista in teoria dei campi delle stringhe e autore di diversi libri scientifici.

Telescopio james Webb, il più potente mai costruito

Si prevede che il James Webb Space Telescope (JWST), a cui si riferiva Kaku, disponga di strumenti abbastanza potenti da captare i segnali dell’universo primordiale. Il telescopio, considerato il più potente mai costruito, dovrebbe essere lanciato dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese il 31 ottobre 2021. Con un costo di 8,8 miliardi di dollari, il dispositivo, 100 volte più potente del famoso telescopio Hubble, punterà a studiare dai pianeti e le lune del nostro Sistema Solare alle galassie più antiche e lontane.

Allo stesso modo, Michio Kaku ha detto che l’idea del multiverso può persino aiutare a riunire concetti di religioni diverse:

“Stephen Hawking ha detto che non credeva in Dio perché il Big Bang è avvenuto all’istante e non c’era tempo per Dio di creare un universo, quindi Dio non poteva esistere. Ho un punto di vista diverso. I miei genitori erano buddisti e nel Buddismo c’è il nirvana, l’atemporalità, senza inizio né fine. Ma i miei genitori mi hanno messo in una chiesa presbiteriana, così ogni settimana sono andato alla scuola domenicale e ho imparato a conoscere la Genesi e come l’universo è stato creato in sette giorni. Ora, con l’idea del multiverso, possiamo fondere questi due paradigmi diametralmente opposti”.

Big Bang in ogni momento, espansione Universo al Nirvana

“Secondo la teoria delle stringhe, i big bang avvengono continuamente. Anche mentre parliamo, la Genesi si svolge da qualche parte nel cosmo. E in cosa si sta espandendo l’universo? Nirvana. L’iperspazio unidimensionale è il Nirvana. Allora puoi avere Buddismo e filosofia giudaico-cristiana in un’unica teoria”, ha spiegato Kaku.