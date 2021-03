Ultime Notizie » Meccanica quantistica » Michio Kaku: Umanità migrerà verso un Universo Parallelo

L’esistenza di un universo parallelo è una questione alquanto complessa, anche per la comunità scientifica. Ma ci sono segni che ne indicano l’esistenza. Il Large Hadron Collider (LHC) mira a creare mini buchi neri quando sarà di nuovo operativo. Ma secondo uno dei migliori fisici odierni, Michio Kaku, questo non potrebbe essere possibile a causa degli attuali livelli di energia del collisore. Tuttavia, potrebbero esistere se un universo parallelo fornisse un input di forza gravitazionale extra.

Universo parallelo: Possiamo interagire con un’altra realtà?

La teoria del multiverso suggerisce l’esistenza di realtà diverse molto vicine alla nostra. In tal caso, è anche possibile che alcuni effetti penetrino nel nostro. Un esempio potrebbe essere la materia oscura e l’energia, che costituiscono il 96% dell’universo. Sebbene questa teoria non sia stata confermata al 100%, molti dei principali scienziati mondiali sono convinti che esistano dimensioni parallele.

Aurelien Barrau, un fisico francese delle particelle presso l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, afferma che l’esistenza di un universo parallelo è molto più di una fantasia. Questi appaiono naturalmente in diverse teorie, quindi è tempo di fare sul serio. E ci sono davvero molte teorie concorrenti che basano la loro argomentazione sull’esistenza di universi paralleli. Ma l’idea più semplice di un universo è che, se è infinito, tutto ciò che può accadere, è già accaduto, sta accadendo o accadrà.

Secondo la meccanica quantistica, è possibile garantire che nulla esista all’interno della scala subatomica fino a quando non viene osservato. Fino ad allora, le particelle si trovano in stati di “sovrapposizione” incerti, dove potrebbero muoversi su e giù simultaneamente. O al contrario, trovarsi in aree diverse contemporaneamente. Se osservato in qualche modo, sembra stabilire un particolare stato di realtà. Ma gli esperti non sono ancora in grado di spiegare come accada, sebbene continui a succedere.

Le particelle che non vengono osservate sono descritte attraverso funzioni d’onda che rappresentano un insieme di molteplici stati probabili. Quando un osservatore effettua una misurazione, detta particella viene stabilita attraverso molte opzioni, che è il modo in cui può essere spiegata l’esistenza di più realtà

Viaggiare in un altro universo

L’esistenza di un universo parallelo non è nemmeno presa in considerazione dalla moderna fisica speculativa.

Teoria degli universi paralleli

Lo afferma il cosmologo del MIT di Boston, Max Tegmark . Il matematico Hugh Everett ha pubblicato un documento storico nel 1957. Mentre era ancora uno studente laureato alla Princeton University, insegnò come lapredice che una realtà classica si divide gradualmente in varie che esistono in parallelo.

Infatti, una ricerca condotta a Oxford ha mostrato, per la prima volta, una risposta matematica che rimuove uno dei principali ostacoli alla teoria. È stato dimostrato che la struttura ramificata molto simile a un cespuglio che l’universo crea dividendosi in diverse versioni di se stesso può spiegare la natura probabilistica dei risultati quantistici. Un altro punto a favore è che la teoria degli universi paralleli eliminerebbe i problemi di causa ed effetto nel viaggio nel tempo. La lamentela comune di chi si oppone alla teoria.

L’esistenza di un universo parallelo distrugge tutti i paradossi, poiché verrebbe creata “un’altra realtà”. In effetti, lo stesso progresso matematico ha rafforzato la teoria secondo cui la teoria quantistica non proibisce i viaggi nel tempo. Ovviamente, c’è ancora molto lavoro prima che l’umanità riesca a manipolare lo spazio-tempo in un modo che ci permetta di saltare ad altri universi. Ma la possibilità è più presente che mai e, come ha detto Michio Kaku, a un certo punto saremo costretti a spostarci in un’altra realtà.