La società statunitense Microstrategy ha investito più di 5 miliardi di dollari in Bitcoin, decisione innescata dal flusso di denaro dopo l’inizio della pandemia, quando l’azienda ha tagliato la spesa pubblicitaria e tagliato 400 posti di lavoro non idonei al lavoro da casa. Di conseguenza, ha accumulato $ 550 milioni senza sapere dove investirli. Il fondatore di Microstrategy, Michael Saylor, ha spiegato così la sua logica:

“L’unico modo per ottenere sicurezza economica è investire in asset scarsi che non saranno degradati dall’espansione della valuta. Questo è l’ambiente che ci ha portato a decidere che avremmo dovuto considerare Bitcoin come un asset di riserva”.