Ultime Notizie » Bitcoin » Come investire in Bitcoin senza sapere molto sul tema

Quando cerchiamo informazioni su come investire in Bitcoin, troviamo di tutto, da articoli molto tecnici che spiegano dettagli sulla tecnologia Blockchain a portali in cui dobbiamo creare un portafoglio e iniziare a “giocare” con il mondo delle criptovalute. La cosa buona è che con il passare del tempo, e bitcoin e compagnia diventano sempre più popolari, nascono anche soluzioni che facilitano l’acquisto di questo tipo di valuta, e oggi vi parlerò di quella che mi ha sorpreso.

È quello offerto da Revolut, nota azienda del settore finanziario che offre carte di credito prepagate, come N26, Bnext e altre, oltre a servizi di investimento e risparmio.

Sono un utente N26, Bnext e Revolut. Mi piacciono queste carte, dato che posso darle alle mie figlie e controllare da lì come spendono i loro risparmi. Dalle carte faccio loro pagamenti mensili e loro possono controllare i loro risparmi in modo comodo e moderno.

Il fatto è che Revolut ha aggiunto alcune opzioni di investimento “con un clic”, come la possibilità di acquistare oro, ad esempio, che si aggiunge alle opzioni di investimento in borsa che aveva già (anche se dalla Brexit questo problema è stato complicato abbastanza). Una di queste opzioni è acquistare e vendere Bitcoin in pochi secondi.

L’idea non è quella di avere un portafoglio con cui si può pagare in bitcoin sui siti web, o fare trasferimenti in bitcoin ad altre persone, l’idea è semplicemente quella di acquistare e vendere bitcoin vedendo il valore corrente in tempo reale.

Per farlo, dobbiamo solo avere un saldo sulla nostra carta Revolut (possiamo ricaricarla con altre carte o con un bonifico bancario). Una volta che abbiamo un saldo, fai clic sull’opzione di investimento, seconda icona dal basso e accedi alla scheda “Cryto”.

Da lì possiamo selezionare la valuta che vogliamo acquistare, in questo caso Bitcoin, ed effettuare il pagamento con il saldo che abbiamo nel nostro conto Revolut.

Una volta acquistato, e scontato il tasso, vedremo il valore del nostro conto muoversi costantemente in base al valore di Bitcoin nel mercato, oltre che al valore attuale di 1 Bitcoin.

Quando lo riterremo opportuno, possiamo fare il movimento inverso, cliccando su “Vendi” per trasformare nuovamente da Bitcoin a Euro senza dover uscire dall’app.

Molto semplice e pratico, ideale per fare qualche esperienza o investire nel caso in cui credi davvero che Bitcoin continuerà a crescere in futuro. Ricorda che i profitti devono essere dichiarati correttamente, poiché è un investimento come un altro, anche se nell’app non mancano avvisi sul rischio.