Ultime Notizie » Cambio Climatico » L’interno della Terra inghiotte molta più CO2 di quanto si credesse in precedenza

Recentemente, un gruppo di scienziati dell’Università di Cambridge (Regno Unito) e della Nanyang Technological University (Singapore) ha scoperto che un complesso processo tettonico trasporta più carbonio nella Terra di quanto si pensasse inizialmente.

Questo processo è noto come subduzione, e consiste nell’affondamento di una placca litosferica sotto il bordo di un’altra placca, formando i cosiddetti limiti convergenti. La placca subdotta, quella che affonda, è solitamente costituita da crosta oceanica, più sottile e densa di quella continentale, che porta con sé i resti di organismi e conchiglie marine (che immagazzinano carbonio) verso le profondità del pianeta.

In precedenza si credeva che la maggior parte di questo carbonio tornasse in superficie e nell’atmosfera attraverso eruzioni vulcaniche, ma i nuovi risultati di uno studio, pubblicati sulla rivista scientifica Nature Communications, suggeriscono che ciò si verifica solo con circa un terzo del carbonio. Il resto rimane bloccato a lungo termine.

I ricercatori hanno effettuato una serie di esperimenti in cui hanno riprodotto l’intensa pressione e le alte temperature delle zone di subduzione per creare le condizioni estreme che si verificano all’interno della Terra e ottenere una migliore comprensione di questi processi.

La scoperta

In questo modo, hanno scoperto che le rocce carbonatiche diventano meno ricche di calcio e più ricche di magnesio quando vengono incanalate più in profondità nel mantello. Questa trasformazione chimica rende il carbonato meno solubile, il che significa che non viene assorbito nei fluidi che alimentano i vulcani. Invece, quasi tutto il carbonato sprofonda più in profondità nel mantello, dove alla fine può trasformarsi in diamanti. Il fisico minerario Simon Redfern della Nanyang Technological University:

“I nostri risultati mostrano che questi minerali sono molto stabili e possono certamente bloccare la CO2 dall’atmosfera in forme minerali solide che potrebbero causare emissioni negative”.

Sebbene siano ancora necessarie ulteriori ricerche in questo campo, Redfern conclude che i risultati dello studio potrebbero rappresentare una svolta nella lotta contro il cambiamento climatico, poiché “aiuteranno a comprendere modi migliori per (accelerare artificialmente il processo di) racchiudere il carbonio sulla Terra solida , fuori dall’atmosfera”.