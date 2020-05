4 servizi di streaming gratuiti e legali alternativi a Netflix.

Durante la quarantena è importante tenere la mente occupata, altrimenti potresti perdere la sanità mentale. Bene, non essere così estremo, ma è importante avere qualcosa da vedere o qualcosa da fare. Ecco perché ti consigliamo 4 servizi di film streaming che puoi vedere ufficialmente e gratuitamente da casa durante questa chiusura forzata.

Tubi [https://tubitv.com]



Questo servizio non è solo gratuito, ma ha anche più di 15 mila film nel suo catalogo, tra cui alcune delle società Warner Bros, MGM e persino Lionsgate. Provalo, ci sono buoni titoli per tutte le età e non devi nemmeno creare un account.

Plex [https://www.plex.tv]



Un’altra piattaforma completamente gratuita (proprio quello di cui parla questa nota) e con un grande catalogo di serie e film. Puoi trovare un’intera categoria di film sugli zombi che include opere di George Romero.

Pluto TV [https://pluto.tv]



Su questo sito Web è necessario creare un account o accedere con un social network, fortunatamente il processo è rapido.

Questa piattaforma di streaming ha annunci pubblicitari che aiutano a renderlo gratuito. Quindi per supportarlo devi solo disattivare tutti i blocchi della pubblicità e iniziare a goderne il contenuto. Tieni presente che è fondamentalmente come guardare la televisione su Internet.

È un’ottima alternativa se tutto quanto sopra non ti convince.

Vudu [https://www.vudu.com]

Questo servizio ti offre due opzioni: paga per vedere il contenuto che desideri o vederlo gratuitamente ma con la pubblicità. Tuttavia, puoi vederlo sui dispositivi mobili grazie alla sua applicazione sia per Android che per iOS.

Sul suo sito troverai i link per il download per Android qui e per iOS. Ricorda che devi anche creare un account ma ne vale la pena per la possibilità di vederlo senza un computer.