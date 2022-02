Ultime Notizie » Come vedere Inter Sassuolo Streaming » Inter-Sassuolo Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 20 febbraio 2022 alle ore 18:00 italiane per la 26a giornata di Serie A 2021-22.

Occasionissima per l’Inter di Simone Inzaghi che, battendo i neroverdi di Dionisi alle 18 al Meazza, supererebbe il Milan e balzerebbero nuovamente in vetta alla classifica e con la gara del Dall’Ara contro il Bologna da recuperare. Il Sassuolo ha vinto sette delle 17 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 8P), solo contro Genoa e Sampdoria (otto) ha ottenuto più successi nel massimo campionato. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Sassuolo streaming gratis e diretta tv.

Lautaro Martínez ha esordito in Serie A contro il Sassuolo nell’agosto 2018 e ha realizzato quattro reti ai neroverdi, solo contro il Cagliari (sei) ha fatto meglio nel torneo. L’attaccante argentino non va in gol da sei gare di campionato, solo nell’agosto 2019 è arrivato a sette match di fila senza reti in Serie A.

⚽ Dove vedere Inter-Sassuolo Diretta invece di Rojadirecta TV

Inter-Sassuolo in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Donati.

Sono 17 gli incontri tra Inter e Sassuolo in tutte le competizioni: 8 vittorie per la Inter, 2 pareggi e

7 vittorie per il Sassuolo.

⚽ Inter-Sassuolo Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Inter-Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inzaghi deve fare i conti con le squalifiche di Bastoni e Brozovic: al loro posto si candidano a una maglia da titolare Dimarco e Gagliardini. In avanti soliti dubbi, con Sanchez che dovrebbe far rifiatare Dzeko dal primo minuto.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Dionisi recupera Raspadori e Scamacca, ma perde Ferrari per squalifica. Al suo posto Ayhan. Ballottaggio Tressoldi-Muldur per il ruolo di terzino destro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Sangalli, Dumfries, Vidal, Casadei, Carboni, Dzeko, Caicedo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Rogerio; Frattesi, M Lopez, Traore; D Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel.

Arbitro: Fourneau. Guardalinee: Mondin-De Meo. 4° Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Longo.

Alternativa Online per vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis

Alternative per vedere Inter-Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.