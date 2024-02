Ultime Notizie » Come vedere Inter Salernitana Streaming » INTER SALERNITANA Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle ore 21:00

Dove vedere Inter-Salernitana Streaming Gratis. Nell’anticipo della 25a giornata di Serie A, l’Inter, prima in classifica, giocherà contro la Salernitana, ultima in classifica. L’Inter è in una buona forma, con cinque vittorie consecutive e 17 partite senza sconfitte, mentre la Salernitana ha subito cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Il presidente della Salernitana ha deciso di cambiare l’allenatore, sostituendo Pippo Inzaghi con Fabio Liverani. Sarà una sfida difficile per Liverani, che dovrà fare un miracolo per salvare la squadra dalla retrocessione. Questo è il secondo cambio di allenatore per la Salernitana, che aveva iniziato la stagione con Paulo Sousa. Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Inter-Salernitana streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha segnato un solo goal nel primo tempo in 11 delle ultime 13 partite di campionato.

Inter-Salernitana Formazioni: ultime notizie FantaCalcio

Inzaghi apporta alcune modifiche alla formazione in vista della partita di Champions. Ci saranno dei cambiamenti in difesa e a centrocampo, mentre in attacco i giocatori principali dovrebbero essere confermati. La Salernitana, che ha un nuovo allenatore, è ancora tutta da scoprire: Liverani dovrebbe confermare Dia al centro dell’attacco, sostenuto da Candreva e Kastanos.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Darmian, Dimarco, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Sambia; Basic, Maggiore, Coulibaly; Candreva; Dia, Valencia. Allenatore Fabio Liverani. A disposizione in panchina: Costil, Boateng, Pasalidis, Legowski, Martegani, Gomis, Kastanos, Tchaouna, Vignato, Ikwuaemesi.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Cecconi-Rossi. IV Uomo: Camplone. VAR: Serra. Assistente VAR: Valeri.

Quando e dove si gioca Inter-Salernitana

Inter-Salernitana, match valido per la 25esima giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano, oggi venerdì 16 febbraio 2024, con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Inter-Salernitana in TV, che canale?



Inter-Salernitana diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite) e Sky Sport (canale numero 251), mentre per vederla in tv su DAZN occorrerà scaricare l’app su un televisore compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box.

I telecronisti DAZN di Inter-Salernitana saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo, mentre su Sky telecronaca di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. Collegamenti pre-partita dalle ore 20:30 con le ultimissime notizie dagli spogliatoi.

Lautaro Martínez ha stabilito un nuovo record nella Serie A, segnando quattro gol da subentrato in una singola partita. Inoltre, è il giocatore che ha segnato più reti contro la Salernitana nel massimo campionato, avendo segnato nove gol. Ha anche segnato nove gol contro il Cagliari, senza segnarne di più contro nessun’altra squadra nella Serie A.

Inter-Salernitana Streaming Gratis in italiano



Inter-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky GO e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Da browser basterà collegarsi e accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell’account, per poi selezionare l’evento dall’elenco a disposizione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Antonio Candreva ha segnato sette gol contro l’Inter nella Serie A, rendendo la squadra nerazzurra il suo bersaglio preferito. Solo Domenico Berardi ha segnato più reti contro l’Inter nel campionato italiano, con otto gol.

Alternative per vedere Inter-Salernitana Streaming Free Web



Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Inter-Salernitana. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

L’Inter è la squadra che ha segnato più gol su rigore, mentre la Salernitana è quella che ne ha concesso di più. In generale, l’Inter ha realizzato più gol su calci piazzati, mentre la Salernitana è tra le squadre che ne hanno subiti di più.

Risultato in diretta live con aggiornamenti in tempo reale

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su vari siti web. Ecco un elenco delle principali testate giornalistiche italiane dove puoi seguire i risultati in diretta delle partite di Serie A:

La Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport Tuttosport Sky Sport Sport Mediaset Live La Repubblica Il Sole 24 Ore Il Messaggero Rai Sport Virgilio Sport Flashscore CalcioMercato.it

Queste testate offrono solitamente aggiornamenti live, commenti, statistiche e altre informazioni riguardanti le partite di Serie A.