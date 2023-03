Ultime Notizie » Canale 5 Diretta » Porto-Inter Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla e formazioni

Dove vedere Porto-Inter Streaming Gratis. I nerazzurri di Simone Inzaghi volano in Portogallo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dall’1-0 conquistato al Meazza all’andata grazie al gol di Lukaku all’86esimo. Di seguito tutte le informazioni per vedere Porto-Inter streaming gratis e diretta video tv e le probabili formazioni.

Porto-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Largo al solito 4-4-2 per Conceicao, che deve fare a meno di Otavio espulso all’andata. Da valutare invece le condizioni di Evanilson, mentre resta indisponibile Meixedo. Rientra Galeno. Inzaghi rispolvera l’undici migliore dopo il turnover di La Spezia. Tra i pali torna Onana, mentre in difesa da valutare Skriniar: se non ce la fa gioca Darmian con Acerbi e Bastoni. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco (per Gosens risentimento al gemello mediale), mentre a centrocampo ci sarà Calhanoglu in regia con Barella e Mkhitaryan mezzali. Davanti Dzeko favorito su Lukaku.

⚽ Le probabili formazioni di Porto-Inter

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

PORTO (4-3-3): D. Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepê, Taremi, Galeno. Allenatore Conceicao.

Porto-Inter in TV



Diretta Porto-Inter tv in chiaro su Canale 5 con fischio di inizio oggi martedì 14 marzo alle ore 21 italiane all’Estadio do Dragao di Oporto, in Portogallo.

Porto-Inter Streaming Gratis in italiano



Visione disponibile inoltre sui canali digitali di(canale 201 del satellitare),(canale 213 del satellitare). Saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin il telecronista e la seconda voce di Porto-Inter su Canale 5. La coppia scelta da Sky è invece Fabio Caressa-Beppe Bergomi.

Porto-Inter streaming gratis per i soli abbonati con SkyGo con pc, smartphone, cellulari e tablet compatibili. A pagamento per tutti con NOW. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Alternative per vedere Porto-Inter Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Porto-Inter sono il sito di Sport Mediaset e Mediaset Infinity, quest’ultimo servizio di streaming offerto da Mediaset, anch’esso disponibile su tutte le piattaforme.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.