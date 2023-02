Ultime Notizie » Capitan Harlock » Capitan Harlock, addio al creatore del fumetto

Addio al fumettista giapponese di manga (mangaka) Leiji Matsumoto, autore di opere influenti come Captain Harlock (1977) o La corazzata Yamato (1974), è morto all’età di 85 anni. Matsumoto è morto il 13 febbraio in un ospedale di Tokyo, secondo un comunicato pubblicato sui social del suo sito ufficiale, Leijisha, gestito dalla figlia, Makiko Matsumoto. Così ha scritto nell’annuncio della sua morte:

“Il ‘mangaka’ Leiji Matsumoto ha intrapreso un viaggio nel mare delle stelle il 13 febbraio 2023. (…) Diceva sempre: ‘Ci incontreremo di nuovo in quel luogo dove le ruote del tempo si incrociano‘. Crediamo in quelle parole e non vediamo l’ora che arrivi quel giorno”.

Matsumoto “ha avuto una vita felice perché è stato in grado di continuare a disegnare storie come mangaka”, ha continuato il suo agente. Sua figlia ha ringraziato il sostegno dei fan e delle persone coinvolte nella pubblicazione dei suoi avanzi, così come lo staff medico “che lo ha aiutato nella preparazione di questo viaggio”.

I funerali di famiglia si sono già svolti, ma è prevista l’organizzazione di un evento di commiato in data ancora da definire.

La storia del mangaka Matsumoto in breve

Il ‘mangaka’, il cui nome di nascita è Akira Matsumoto, è nato il 25 gennaio 1938 nella città di Kurume, nella prefettura di Fukuoka, nel sud-ovest dell’arcipelago giapponese.

Matsumoto inizia a disegnare all’età di sei anni e l’incontro all’età di nove anni con l’opera ‘Shin Takarajima’ (La nuova isola del tesoro, 1947) del maestro Osamu Tezuka, considerato il padre del manga moderno, gli fa scoprire la sua vocazione come ‘mangaka’.

All’età di 16 anni, ha fatto il suo debutto editoriale con Mitsubachi no boken (Le avventure dell’ape), pubblicato sulla rivista Manga Shonen dopo aver vinto un premio organizzato dal suo editore.

Tra le sue opere più rappresentative ci sono Captain Harlock (1977) o La corazzata Yamato (1974), il cui ricco universo porterebbe a opere che includono “Galaxy Express 999” del 1977 o Queen Emeraldas.

Nel 2001, Matsumoto ha ricevuto la medaglia del nastro viola del governo giapponese per i suoi contributi allo sviluppo e ai risultati artistici, e nel 2010 è stato insignito del nastro del raggio d’oro con coccarda dell’Ordine giapponese del tesoro sacro. L’autore giapponese è stato anche decorato nel 2012 con l’Ordine delle Arti e delle Lettere dal governo francese.