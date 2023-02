Dove vedere Inter-Porto Streaming Gratis: I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano allo stadio Giuseppe Meazza di Milano i portoghesi dell’ex Sergio Conceicao nell’andata degli ottavi di finale di Champions League che si disputa oggi 22 febbraio 2023 alle ore 21 italiane in esclusiva Prime Video.

Si sfidano le due attuali seconde in classifica nei rispettivi campionati. I portoghesi sono in grande forma: reduce da 22 risultati utili consecutivi e non perde dallo scorso 21 ottobre (1-0 contro il Benfica). Edin Dzeko ha preso direttamente parte a quattro gol in sei partite di Champions in questa stagione (tre gol, un assist): nessun giocatore nerazzurro ha fatto meglio. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Porto streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: nessuna delle ultime 16 partite dell’Inter in UCL ha visto i ‘Nerazzurri’ fare gol prima del 15° minuto (8 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte).

Inter-Porto Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Porto ha vinto le ultime quattro partite giocate in Champions League, vincendo anche la successiva i portoghesi eguagliarebbero la miglior striscia di successi in questa competizione ottenuta sempre con Sergio Conceiçao in panchina fra l’ottobre e il dicembre 2018. Il rigore trasformato da Romelu Lukaku per l’Inter contro l’Udinese è stato il secondo gol di tre gol stagionali da lui segnati ad arrivare prima del 25° minuto di gioco, mentre Pepê ha segnato in due delle ultime quattro partite del Porto, con tutti e cinque i suoi gol ufficiali stagionali che sono arrivati dopo il 40° minuto di gioco.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Porto

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, De Vrij, D’Ambrosio, Gosens, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Dzeko.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepé; Toni Martinez, Taremi. Allenatore Sergio Conceicao. A disposizione in panchina: Ramos, Cardoso, Carmo, R Conceicao, Wendell, Uribe, Vasco Sousa, Galeno, Folha, Otavio, Evanilson, Namaso.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic-Mihajlovic (Serbia). IV Uomo: Simovic (Serbia). VAR: Dankert (Germania). Assistente VAR: Fritz (Germania).

Inter-Porto in TV



Diretta Inter-Porto tv in esclusiva su Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming ha infatti acquistato i diritti della migliore sfida del mercoledì di Champions League a partire dalla fase a gironi, comprendendo quindi anche gli ottavi di finale.

Inter-Porto Streaming Gratis in italiano



La telecronaca del match è stata affidata come sempre a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce. La partita non si puà vedere su “Rojadirecta Online” perchè non regolare.

Inter-Porto streaming gratis per i soli abbonati con Amazon Prime Video con pc, smartphone, cellulari e tablet compatibili. Chi non è ancora iscritto, infatti, avrà la possibilità di vedere la partita gratis grazie a un periodo di prova di 30 giorni riservato, appunto, ai potenziali nuovi abbonati. La partita non si può vedere su “Roja Live Club” perchè considerata illegale in Italia.

L’Inter ha vinto le ultime due partite casalinghe in Champions League, battendo il Barcellona 1-0 e il Viktoria Plzen 4-0. L’ultima volta che hanno vinto tre match interni è nella stagione 2009-2010, quando alla fine sollevò il trofeo.

Alternative per vedere Inter-Porto Streaming Gratis Online

Alternative per vedere Inter-Porto non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Roja Live” o “Roja Club Me”.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.