Andrea Bocelli "umiliato e offeso" dal lockdown, dubita la gravità del COVID-19: su Twitter esplode #BocelliVergognati.

La star dell’opera Andrea Bocelli ha criticato il confinamento (o lockdown) in Italia durante una conferenza sulla pandemia coronavirus con politici ed esperti della biblioteca Giovanni Spadolini di Roma lunedì. Per le sue affermazioni si sono scatenati commenti diventati virali nei social network, soprattutto su Twitter con l’hashtag #BocelliVergognati.

Il tenore di 61 anni ha dichiarato di “sentirsi umiliato e offeso” dopo essere stato “privato” della sua “libertà di uscire senza commettere alcun crimine”. Ha anche confessato di aver disobbedito alle regole della quarantena, assicurando che “non mi sembrava corretto e salutare restare a casa, per me”. “Ho bisogno del sole”, ha aggiunto.

Bocelli ha anche messo in dubbio la “gravità” della pandemia del nuovo coronavirus Covid-19. “Conosco molte persone, ma non ho incontrato nessuno che è finito in terapia intensiva. Nessuno”, ha detto.

Non ho mai conosciuto un cieco, quindi i ciechi non esistono. Funziona così? #Bocelli — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) July 27, 2020

Il cantante ha aggiunto che i suoi figli lo hanno criticato per la sua opinione sulla questione, dicendogli di concentrarsi sull’opera. Ma la dichiarazione di Bocelli ha attirato critiche da alcuni esperti.

“Non ha basi scientifiche. È un messaggio inappropriato con evidenti elementi di pericolo“, ha detto all’agenzia di stampa italiana ANSA Massimo Galli, capo delle malattie infettive all’Università degli Studi di Milano.

Alla conferenza di Roma, che secondo alcuni media italiani è stata organizzata dai “negazionisti” del coronavirus, ha partecipato anche il leader dell’opposizione italiano, Matteo Salvini, che ha affermato che le misure di confinamento del Primo Ministro italiano Giuseppe Conte sono state eccessive.

L’Italia è stata sottoposta a un rigoroso confinamento che è durato dal 9 marzo al 4 maggio. È stato il primo paese in Europa ad applicare misure così radicali. Alle persone non era permesso di lasciare la propria casa tranne che per lo shopping, le visite mediche e andare a lavorare quando il telelavoro non era possibile. Tutte le attività non essenziali sono state chiuse.

Il paese è stato uno dei più colpiti dalla pandemia di coronavirus in Europa, con oltre 246.000 casi e oltre 35.000 decessi. Tuttavia, il numero di nuovi casi ha iniziato a diminuire costantemente negli ultimi mesi e il governo ha allentato le regole per consentire la libera circolazione all’interno e all’esterno del paese, nonché per la riapertura della maggior parte dei attività commerciali. Le regole del distanziamento sociale vengono mantenute.