Ultime Notizie » Atalanta Genoa Rojadirecta » DIRETTA TV Inter-Juventus Streaming Napoli-Fiorentina Gratis: orario, dove vederle Oggi. Stasera Barcellona-Athletic

Dove vedere calcio in tv: Inter-Juve, Napoli-Fiorentina, Atalanta-Genoa e tutte le partite di oggi domenica 17 gennaio 2021. E TarjetaRojaOnline Gratis? E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

00:30 Defensa Y Justicia-Coquimbò Unido (Copa Sudamericana) – Dazn.

12:30 Diretta Napoli-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1.

La 18a giornata di Serie A offre l’incrocio tra il Napoli di Gattuso e la Fiorentina di Cesare Prandelli: si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio dell’arbitro Chiffi. Napoli privo dello squalificato Di Lorenzo. La Fiorentina recupera Ribery, che potrebbe partire dal primo minuto col grande ex Callejon sulla trequarti a supporto di Vlahovic.

Diretta Napoli Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Inter-Juventus (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Olbia-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Juventus U23-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Palermo-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

13:00 Brest-Rennes (Ligue 1) – Dazn

13:00 Aston Villa-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Motherwell-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena.

15:00 Crotone-Benevento (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Sassuolo-Parma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:00 Pescara-Cremonese (Serie B) – Dazn

15:00 Sheffield United-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Pro Vercelli-Carrarese (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Pro Sesto-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite).

15:00 Monopoli-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Albinoleffe-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Imolese-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Novara (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Perugia-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Bayern-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

15:30 Chelsea-Manchester United (Fa Wsl) – Dazn

16:45 Ajax-Feyenoord (Eredivisie) – Dazn

17:00 Lille-Reims (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Liverpool-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Juve Stabia-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Modena-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Viterbese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Paganese-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Bisceglie-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Carpi-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite).

18:00 Diretta Atalanta-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

L’Atalanta continua a giocare un campionato di assoluto vertice con 17 punti nelle ultime 7 partite e nella 18a giornata di Serie A ospita il Genoa (la ex squadra di Gian Piero Gasperini) al Gewiss Stadium di Bergamo a porte chiuse. Con 33 punti la Dea punta all’aggancio o sorpasso a Juventus e Roma in classifica. L’arbitro sarà Marinelli. Gomez a parte, ormai fuori squadra, Gasperini ha praticamente tutta la rosa a disposizione.

Diretta Atalanta Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Eintracht-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

20:45 Diretta Inter-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il derby d’Italia Inter-Juve è il posticipo domenicale della 18a giornata di Serie A. In un San Siro ancora senza pubblico per le note restrizioni anti-Covid in vigore ormai da mesi, il fischio d’inizio sarà dato dall’arbitro Doveri. Ottimo momento di forma per la Juventus di Andrea Pirlo, che ha vinto le ultime tre partite di campionato contro Udinese, Milan e Sassuolo.

I nerazzurri invece, dopo otto vittorie consecutive, hanno raccolto solo un punto tra Sampdoria e Roma scivolando a -3 dal Milan.

Diretta Inter Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Empoli-Salernitana (Serie B) – Dazn

21:00 Lione-Metz (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

21:00 Barcellona-Athletic (Finale Supercoppa di Spagna) – Nove.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.