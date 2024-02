Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » Inter-Juventus, si gioca domenica sera alle 20:45: giocherà Carlos Alcaraz?

Si avvicina il Derby d’Italia, un incontro cruciale per la lotta al titolo di campione d’Italia. L’Inter di Simone Inzaghi è determinata a consolidare la sua posizione di testa alla classifica, mentre la Juventus di Allegri (nella foto di copertina) cerca di riguadagnare terreno e raggiungere la vetta. La partita vedrà anche il confronto tra due attaccanti, Lautaro Martinez per l’Inter e Dusan Vlahovic per la Juventus. Martinez è attualmente il capocannoniere del campionato con 19 gol, mentre Vlahovic non è ancora riuscito a segnare a San Siro.

Quando e a che ora si gioca Inter-Juventus

Il Derby d’Italia Inter-Juventus si gioca domenica 4 febbraio 2024 alle ore 20:45 italiane allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano.

Carlos Alcaraz giocherà nel Derby d’Italia?

La Juventus potrebbe impiegare già il suo nuovo acquisto Carlos Alcaraz il quale, poche ore fa, ha ufficialmente firmato il contratto con la Vecchia Signora. Il giocatore ha effettuato i test fisici al centro medico del club, dopo che le visite mediche erano state fatte a Londra. Alcaraz arriva in prestito dal Southampton per 3,7 milioni di euro, con un’opzione di riscatto di 49 milioni di euro. Non ha ancora svolto il primo allenamento con la squadra, ma alcuni tifosi lo hanno già accolto e gli hanno chiesto di segnare contro l’Inter nella prossima partita. Si dovrà ancora capire se verrà convocato per il Derby d’Italia di domenica sera. Alcaraz ha giocato 26 partite con il Southampton, segnando quattro gol e fornendo tre assist.

Il portiere della Juventus Szczesny si dice fiducioso nella sfida scudetto

Nel frattempo, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, si è detto è fiducioso in vista del Derby d’Italia contro l’Inter. Non ritiene che l’Inter abbia un vantaggio rispetto alla sua squadra e si dice pronto a fronteggiare i rigori di Calhanoglu e Lautaro.

Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

Non considera la, ma sottolinea l’importanza di ottenere un buon risultato. Ricorda con gioia ilnella stagione 2017/18, che fu fondamentale per la conquista dello scudetto. Sottolinea che la Juve ha come punti di forza il fatto di non aver subito gol per lunghi periodi e la capacità di segnare gol nei momenti cruciali delle partite. Ha parlato anche dell’allenatore Allegri, elogiandone le capacità di lettura del gioco e di effettuare i cambi al momento giusto.

La partita tra Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, il servizio di streaming sportivo che offre la possibilità di guardare eventi sportivi in diretta e on-demand, domenica 4 febbraio con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 20:30. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

La statistica su Dusan Vlahovic (Juventus)

Dusan Vlahovic non è riuscito a segnare in nessuno dei sette incontri disputati al Giuseppe Meazza contro Inter e Milan, in tutte le competizioni, dal momento in cui è entrato a far parte della Serie A nel 2018/19.

La statisticha su Lautaro Martinez (Inter)

Lautaro Martínez ha segnato 19 gol in 19 partite del campionato e potrebbe diventare il terzo giocatore dell’Inter a segnare almeno 20 gol per tre stagioni consecutive nella Serie A, dopo Giuseppe Meazza e Stefano Nyers.