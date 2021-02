Ultime Notizie » Come vedere Inter Genoa Streaming » INTER GENOA Streaming TV, dove vederla Gratis

Inter Genoa Streaming Gratis TV. Tutto pronto per vedere Inter Genoa oggi domenica 28 febbraio 2021 alle ore 15:00 italiane e che si giocherà per il 24° turno di campionato (5a giornata di ritorno). L’Inter di Antonio Conte sogna di vincere il suo primo titolo in Serie A dal 2010 in poi, dopo aver battuto domenica scorsa 3-0 gli eterni rivali del Milan portandosi in vantaggio di quattro punti in testa alla classifica. Gran parte della recente spinta al titolo da parte dei nerazzurri è dovuta al miglioramento delle prestazioni in difesa, poiché l’Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle sue ultime sei partite di Serie A, oltre ad aver segnato il gol di apertura nelle ultime quattro (4 vittorie, 0 sconfitte). Andiamo a scoprire dove vedere Inter Genoa streaming e tv.

Inter Genoa Diretta: Canale TV e dove vederla

Inter Genoa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Inter Genoa Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Inter Genoa in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Inter Genoa non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della

Inter Genoa Streaming Live: ultime notizie formazioni



navigazione.

Conte va verso la conferma degli 11 che hanno vinto il derby. Unica eccezione Darmian per lo squalificato Hakimi. Più Eriksen di Vidal, Sensi potrebbe andare in panchina. Il grande dubbio di Ballardini per la sfida con l’Inter è il compagno di Destro. Shomurodov è in pole su Pjaca e Pandev.

⚽ Queste le probabili formazioni di Inter Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Hakimi. Indisponibili: Sensi.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Goldaniga; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Criscito; Shomurodov, Destro. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pellegrini.

Lautaro Martínez ha preso parte a 17 reti in questo campionato (13 gol, quattro assist), eguagliate le partecipazioni della scorsa stagione di Serie A. Il Genoa è una delle otto squadre contro cui l’attaccante dell’Inter non ha ancora segnato in Serie A.

Mattia Destro del Genoa (nove gol in questo campionato) potrebbe raggiungere la doppia cifra di reti per la prima volta dal torneo 2016/17 con il Bologna; il classe ’91 ha segnato un gol in 12 gare contro l’Inter in Serie A, tra le squadre affrontate più di 10 volte nella competizione solo contro la Juventus ha fatto peggio (0 gol in 14 presenze).