Inter-Empoli Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi 19 gennaio 2022 si gioca al Meazza di San Siro (Milano) gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022 con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

L’Inter di Simone Inzaghi punta ad un’altra stagione trionfale dopo la vittoria in Supercoppa ed essere ancora capolista in Serie A, vuole continuare in Coppa Italia sognando un mini triplete. Impresa che alla Juventus, durante il suo dominio record durato 9 anni, è riuscita solo una volta nella stagione 2015/2016. Dopo 28 partite consecutive si ritroverà a giocare senza il regista Marcelo Brozovic, squalificato. Al Giuseppe Meazza di San Siro arriva l’Empoli allenato da Andreazzoli che ha iniziato il 2022 con 2 pareggi e una sconfitta. Ciò non toglie che non cercherà di fare l’impresa contro la squadra del momento. Ecco dove vedere Inter-Empoli streaming e tv.

Inter-Empoli Diretta: Canale TV e dove vederla in Streaming Gratis invece di Rojadirecta



Inter-Empoli verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming, due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Inter-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni



In casa InterInzaghi deve fare a meno dello squalificato Brozovic e potrebbe attuare un po’ di turnover: Vidal al posto del croato, con Darmian a sinistra al posto di Perisic e Gagliardini a far rifiatare Calhanoglu. Coppia tutta argentina davanti con Lautaro e Correa. Possibile conferma per D’Ambrosio dietro, con Skriniar a riposo. In casa Empoli Andreazzoli senza lo squalificato La Mantia: Cutrone e Mancuso dovrebbero sostenere sulle loro spalle il peso dell’attacco, Bajrami a supporto. Romagnoli e Furlan possono rilevare Tonelli e Vicario.

⚽ Probabili formazioni di Inter-Empoli

Inter (3-5-2): I Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; J Correa, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, De Vrij, Bastoni, Perisic, Barella, Calhanoglu, Dzeko, Sanchez.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Stojanovic, Viti, S Romagnoli, Fiamozzi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, L Mancuso. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Vicario, Ujkani, Ismajli, Tonelli, Marchizza, Rizza, Pezzola, Damiani, S Ricci, Henderson, Zurkowski, Pinamonti.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Margani. Quarto uomo: Colombo. VAR: Giua. Assistente VAR: Vivenzi.