Inter Crotone streaming e diretta tv. Alle 18 di mercoledì 28 luglio 2021, si gioca al Suning Training Center la sfida amichevole tra la nuova Inter di Simone Inzaghi e il Crotone guidato da Francesco Modesto. La squadra nerazzurra arriva dal successo per 8-0 nel test contro la Pergolettese. Le due squadre si erano affrontare la scorsa stagione in Serie A: a San Siro l’Inter si impose in rimonta con un tennistico 6-2, mentre allo Scida fu ancora successo per gli uomini di Antonio Conte vittoriosi con un secco 0-2. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Crotone streaming e diretta tv.

Inter-Crotone probabili formazioni

INTER (4-3-1-2): Handanovič; Darmian, Ranocchia, De Vrij, Dimarco; Gagliardini, Brozovic, Sensi; Calhanoglu; Satriano, Salcedo. Allenatore Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Petriccione, Molina; Juwara, Rojas; Kargbo. Allenatore Francesco Modesto.

Dove vedere Inter Crotone in tv



La partita di calcio Inter Crotone in diretta tv su Sky Sport (canale 202), che ha acquisito i diritti del match e si occuperà della produzione e messa in onda dell’evento, con pre-partita mezz’ora prima dell’inizio e ampio post-partita. Replica in differita su INTER TV a partire dalla mezzanotte.

Come vedere Inter Crotone streaming gratis alternativa



Per vedere il match Inter Crotone streaming online basterà collegarsi a SkyGo (gratis per gli abbonati) oppure con NOW (a pagamento per tutti). Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).